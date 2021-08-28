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新竹市國際風箏節9/4登場 首度線上直播
「2021新竹市國際風箏節」將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，今年表演首度線上直播，並將攝影鏡頭綁在風箏上，帶民眾近距離觀賞風箏。
新竹市政府表示，為兼顧防疫，現場開放5場次風箏表演可供民眾觀看，每場限額300人，採預約制，今天中午12時開放預約。
新竹市長林智堅表示，為向防疫人員致敬，今年風箏節特別將防疫新竹隊背心化身風箏，與警察、防疫英雄等造型風箏一起飛上空，讓民眾感受最不一樣風箏節。
林智堅說，現場開放民眾進場觀賞，但防疫仍未鬆懈，採預約入場、名額有限，入場民眾須遵守各項防疫準則。
林智堅指出，今年風箏節將首度直播，找來專業團隊，拍攝遠景、近景等視角，宛如親臨現場，民眾可上林智堅臉書粉絲團專頁觀看。
新竹市府表示，「2021新竹市國際風箏節」5場次風箏演出，會場採單一入口，進場須配合量體溫、消毒，民眾須全程戴口罩、禁止飲食，保持戶外1公尺社交距離。
此外，去年風箏節發生3歲女童不慎遭風箏捲到空中的意外，新竹市政府對此表示，風箏表演與遊客皆有實體措施隔離，並距離50公尺以上，避免發生危險。
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