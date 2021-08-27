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鄭文燦瘦身照像林智堅？林智堅自爆：防疫胖了2公斤

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天在臉書發文自爆，最近褲頭很緊，連小腹都跑出來打招呼，防疫期間胖了2公斤左右，最後不忘喊話向「燦哥」討瘦身秘訣。圖／取自林智堅臉書
新竹市長林智堅今天在臉書發文自爆，最近褲頭很緊，連小腹都跑出來打招呼，防疫期間胖了2公斤左右，最後不忘喊話向「燦哥」討瘦身秘訣。圖／取自林智堅臉書

政治人物體重等身材變化常成為茶餘飯後話題，桃園市長鄭文燦疫情期間以來瘦了10公斤，體重目前73公斤，連招牌的大肚腩都消風許多，還有網友發現瘦了的胖周瑜跟林智堅幾分相似，新竹市長林智堅今天也在臉書發文自爆，最近褲頭很緊，連小腹都跑出來打招呼，防疫期間胖了2公斤左右，最後不忘喊話向「燦哥」討瘦身秘訣。

林智堅注重身材，上任新竹市長6年以來，體態變化不多，沒有太多政治人物常有的「職業災害」，不過，最近鄭文燦瘦身有成的消息，讓他忍不住跳出來說，自己防疫期間反胖了2公斤，最近穿上母校東園國小的制服，小腹微凸，猖狂地跟大家打招呼。

林還透露，最近老是覺得褲頭緊，只要不小心貪吃了一點，隨時都很擔心扣子會繃開，但自己很堅持不去調鬆或買新褲子，一定要時時提醒自己已經胖了，別再放縱，也坦言，以前會靠爬山、騎車巡建設兼運動，但防疫期間工作加倍繁忙，很難運動。

鄭文燦昨天在社群軟體曝光最近拍的新照片，穿上藍西裝、戴上黑框眼鏡，身材明顯清瘦許多，搖身變成「韓國歐巴」的模樣，讓不少網友相當吃驚，紛紛驚問「這是誰？」「怎麼換市長了？」「圓圓的招牌燦哥不見了」，由於林智堅常穿著藍色西裝，還有網友留言「怎麼變林智堅了？」還說「阿堅選桃園市長，看起來有譜...」

林智堅發文表示，鄭文燦市長這幾年在桃園市政的成績大家有目共睹，但沒想到，他不僅在市政工作上這麼努力，還有著高度的自律和嚴謹的態度，在疫情期間還是堅持瘦身，而且相當有成效，看著鄭文燦的照片，讓他不禁要請燦哥傳授幾招瘦身秘訣。

桃園市長鄭文燦疫情期間以來瘦了10公斤，體重目前73公斤，連招牌的大肚腩都消風許多，昨天發布新照片，讓網友都嚇到。圖／取自鄭文燦IG
桃園市長鄭文燦疫情期間以來瘦了10公斤，體重目前73公斤，連招牌的大肚腩都消風許多，昨天發布新照片，讓網友都嚇到。圖／取自鄭文燦IG
新竹市長林智堅注重身材，體態都沒有太大變化。圖／取自林智堅臉書
新竹市長林智堅注重身材，體態都沒有太大變化。圖／取自林智堅臉書

林智堅 鄭文燦 桃園

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