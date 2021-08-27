快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

推雙語 桃園新學年增聘24外師 5市高與美合作雙學聯制

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市教育局長林明裕說明今年增聘24位外師，同時同事與美國緬因中央高中簽訂雙學聯制合作備忘錄。記者鄭國樑／攝影
桃園市教育局長林明裕說明今年增聘24位外師，同時同事與美國緬因中央高中簽訂雙學聯制合作備忘錄。記者鄭國樑／攝影

桃園教育局表示，因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，持續扎根雙語教育和提升學生英語能力，新學年度增聘24位外師合計114位，增聘率超過26%，高國中小外師涵蓋率達43％；同時啟動中師雙語教學政策，鼓勵中師獨立雙語授課。

教育局長林明裕指出，除了大幅增聘外師，也積極推動國際教育，今年首度辦理臺美高中雙聯學制，促成武陵、桃園、內壢、陽明高中及大園國際高中5校與美國緬因州中央中學合作，目前還正規畫與加拿大簽訂臺加雙聯學制合作備忘錄，期能拓展學習視野，培育學生成為具全球移動力的學習者。

教育局表示，雙聯學制適合高一學生報名，必須在3年內除了學校原本學校的課程，每年要修習一門緬因中央中學線上課程，共3門課，暑假期間，前往中央中學當地進行4周的暑期課程。另外還有其他報名條件，詳情可以洽詢學校教務處。

教育局 桃園 英語能力

延伸閱讀

華南金控盃少棒賽台東復仇 擊退桃園晉級4強

桃園教育局送小一新生開學禮 貼紙、集點讓親子互動多

美翻了！桃園新景觀「航心橋」 預計10月完成驗收

開學前 桃園教職員第1劑疫苗覆蓋率99%

相關新聞

苗栗客家文學花園完成2期工程 遊客中心將裝修爭取對外開放

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」今年1月底完成第2期工程，縣府月前已向客委會爭取到遊客中心裝修工程的...

桃園振興加碼計畫 鄭文燦新造型成亮點

桃園市配合中央五倍振興券發行將推出2種加碼方案，其中一項是桃園好市券倍增計畫，另一種則會搭配市民卡推出。

褒忠亭義民節祭祀大典 楊文科祈疫情盡快退散

褒忠亭義民節祭典為國家重要民俗，也列入客委會「客庄12大節慶」，今年義民祭適逢枋寮庄輪值，今天（27日）上午舉行祭祀大典...

禁用廚餘餵豬 桃市環保局專案辦理事業廚餘機構審查

防範非洲豬瘟，行政院農委會預計8月30日暫停養豬戶使用廚餘餵養1個月；許多餐廳的廚餘以往都供給養豬戶，禁用後將何去何從？...

誤會大了 這家「胡志明」火腿用台灣豬 無關豬瘟肉品

全台稽查非洲豬瘟肉品食品流向，彰化縣政府在市面上抽檢，帶回印有「胡志明」字樣的火腿並提供媒體使用，引起消費者和零售商與生...

新竹鳳山溪放水燈 通知好兄弟前來新埔褒忠亭義民廟

新竹縣新埔褒忠亭義民廟26日下午舉行放水燈儀式，雖然今年不以人力徒步傳接到距離700公尺外的鳳山溪畔放水燈，不過仍出動多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。