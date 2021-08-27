推雙語 桃園新學年增聘24外師 5市高與美合作雙學聯制

桃園市教育局表示，因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，持續扎根雙語教育和提升學生英語能力，新學年度增聘24位外師合計114位，增聘率超過26%，高國中小外師涵蓋率達43％；同時啟動中師雙語教學政策，鼓勵中師獨立雙語授課。

教育局長林明裕指出，除了大幅增聘外師，也積極推動國際教育，今年首度辦理臺美高中雙聯學制，促成武陵、桃園、內壢、陽明高中及大園國際高中5校與美國緬因州中央中學合作，目前還正規畫與加拿大簽訂臺加雙聯學制合作備忘錄，期能拓展學習視野，培育學生成為具全球移動力的學習者。

教育局表示，雙聯學制適合高一學生報名，必須在3年內除了學校原本學校的課程，每年要修習一門緬因中央中學線上課程，共3門課，暑假期間，前往中央中學當地進行4周的暑期課程。另外還有其他報名條件，詳情可以洽詢學校教務處。