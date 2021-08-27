開學前 桃園教職員第1劑疫苗覆蓋率99%

桃園市教育局長林明裕表示，迎接9月1日開學守護師生健康，各級學校已完成防疫整備工作，包括99%教職員工已經打完第1劑疫苗，開學前各校也都會完成購置午餐隔板。

教育局表示，已經要求落實防疫工作，學校每周依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備情形檢核表」，檢視各項防疫相關措施，在衛教宣導方面，運用家庭聯絡簿記錄家庭成員自主健康管理情形；在餐飲防疫方面，一律使用防疫隔板，用餐時禁止交談。

教育局指出，開學前教學設備盤點方面，已經備妥相關設備如平板、網卡、分享器等，建立弱勢學生、多子家庭載具不足名冊，遇停課時，優先、依序提供載具借用，達到「平時分享、疫下專屬」目標，維護學生學習權益。

此外，為落實在校全程佩戴口罩，部分課程須調整課程目標、教學內容與評量方式，例如直笛吹奏課程時，在校可經由教師示範、指法操作等讓學生熟悉，回家利用非同步影片自主練習並上傳作業成果，實體與線上教學交互運用。