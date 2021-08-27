苗栗客家文學花園完成2期工程 遊客中心將裝修爭取對外開放

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」今年1月底完成第2期工程，縣府月前已向客委會爭取到遊客中心裝修工程的補助經費1000萬元，將著手辦理招標及發包，此外，園區第3期工程預估需要數億元經費推動，縣府目前也確定可獲中央1000萬元的規畫設計費用，將針對園區的花園景觀、停車場、入口綠美化、客家文學館及周邊景觀、室內外展演場所與裝修工程等辦理設計，期盼園區早日完成並對外開放，再創苗栗觀光新亮點。

縣府文化觀光局指出，客家文學花園第2期工程完成入口道路、意象梯田、遊客中心等設施，今年5月間又獲客委會核定補助900萬元，加上縣府自籌100萬元，將針對遊客中心進行裝修，包括遊客中心1樓簡報室、辦公室、哺乳室及2樓會議室、展覽空間進行裝修，完工後可望先對外開放。

文觀局指出，客家文學花園基地以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為主要規畫範圍，園區交通便捷，是台72線快速道路、台6線公路進入台3線、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，園區開發計畫爭取客委會補助分3期興建，目前1、2期工程包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道及休憩設施、濕地水岸景觀、意象梯田、遊客中心等設施都已相繼完成。