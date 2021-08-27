竹市家長會長協會捐筆電 助弱勢學子遠距學習

考量遠距教學對國中學子課業重要性，新竹市家長會長協會今天捐贈富禮國中、內湖國中共20台平板電腦、筆記型電腦，提供給弱勢學生使用，盼在疫情期間仍能參與學習。

新竹市家長會長協會理事長鄭秀鳳表示，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，學生無法到校上課，改以遠距教學，但有許多弱勢學生家中缺乏電腦等設備而無法參與。

鄭秀鳳指出，這次募集筆記型電腦、平板電腦共20台，希望能在開學前提供給新竹市較偏郊的富禮國中、內湖國中，讓家中缺乏遠距教學設備資源的學生可以借回使用。

新竹市家長會長協會表示，此次除捐贈平板筆電設備外，也一併頒發兩所學校在暑假前推薦申請3名學生的獎助學金。

參與此次募集行動的新竹市補習教育事業協會理事長連文宏表示，在工作上常見弱勢家庭學生遠距教學設備缺乏，因此參與採購與募集多部電腦。

富禮國中校長涂靜娟表示，全校弱勢學生比例佔6成，許多家庭缺乏電腦、平板等設備，無法參與遠距教學，新竹市家長會長協會的捐贈，能讓更多弱勢學生受惠，停課不停學。