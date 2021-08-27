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桃園振興加碼計畫 鄭文燦新造型成亮點
桃園市配合中央五倍振興券發行將推出2種加碼方案，其中一項是桃園好市券倍增計畫，另一種則會搭配市民卡推出。
市長鄭文燦今天表示，未來民眾用200元振興券可以換到400元桃園好市券，好市券不但金額加倍，面額也縮小成1張100元，在夜市、市場及餐廳小吃使用起來更方便。
鄭文燦也說，有關桃園市民卡的加碼方案，目前規畫是以抽籤方式，讓民眾手中的5000元變6000元。
另外，鄭文燦昨天也在臉書粉絲團PO文指「5倍券振興，桃園準備好了」，搭配的形象照片與以往有別，不僅頭髮劉海往後梳，黑色眼鏡換成圓框，穿著也變成西裝外套配T恤，吸引1.8萬人按讚，就連其他縣市民意代表也跑來留言，成功帶起桃園振興加碼計畫話題。
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