快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園振興加碼計畫 鄭文燦新造型成亮點

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
鄭文燦在臉書粉絲團PO文指「5倍券振興，桃園準備好了」，搭配的形象照片與以往有別，吸引上萬人按讚，成功帶動桃園振興加碼計畫話題。圖／翻攝自鄭文燦臉書粉絲團
鄭文燦在臉書粉絲團PO文指「5倍券振興，桃園準備好了」，搭配的形象照片與以往有別，吸引上萬人按讚，成功帶動桃園振興加碼計畫話題。圖／翻攝自鄭文燦臉書粉絲團

桃園市配合中央五倍振興券發行將推出2種加碼方案，其中一項是桃園好市券倍增計畫，另一種則會搭配市民卡推出。

市長鄭文燦今天表示，未來民眾用200元振興券可以換到400元桃園好市券，好市券不但金額加倍，面額也縮小成1張100元，在夜市、市場及餐廳小吃使用起來更方便。

鄭文燦也說，有關桃園市民卡的加碼方案，目前規畫是以抽籤方式，讓民眾手中的5000元變6000元。

另外，鄭文燦昨天也在臉書粉絲團PO文指「5倍券振興，桃園準備好了」，搭配的形象照片與以往有別，不僅頭髮劉海往後梳，黑色眼鏡換成圓框，穿著也變成西裝外套配T恤，吸引1.8萬人按讚，就連其他縣市民意代表也跑來留言，成功帶起桃園振興加碼計畫話題。

桃園 鄭文燦

延伸閱讀

禁用廚餘餵豬 桃市環保局專案辦理事業廚餘機構審查

鄭文燦將是閣揆人選？ 蘇：很好的人才、在不同的崗位努力

桃園市首創「洗頭沙龍車」服務長者 鄭文燦初體驗

杜絕非洲豬瘟 桃園市輔導166家養豬戶

相關新聞

苗栗客家文學花園完成2期工程 遊客中心將裝修爭取對外開放

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」今年1月底完成第2期工程，縣府月前已向客委會爭取到遊客中心裝修工程的...

桃園振興加碼計畫 鄭文燦新造型成亮點

桃園市配合中央五倍振興券發行將推出2種加碼方案，其中一項是桃園好市券倍增計畫，另一種則會搭配市民卡推出。

褒忠亭義民節祭祀大典 楊文科祈疫情盡快退散

褒忠亭義民節祭典為國家重要民俗，也列入客委會「客庄12大節慶」，今年義民祭適逢枋寮庄輪值，今天（27日）上午舉行祭祀大典...

禁用廚餘餵豬 桃市環保局專案辦理事業廚餘機構審查

防範非洲豬瘟，行政院農委會預計8月30日暫停養豬戶使用廚餘餵養1個月；許多餐廳的廚餘以往都供給養豬戶，禁用後將何去何從？...

誤會大了 這家「胡志明」火腿用台灣豬 無關豬瘟肉品

全台稽查非洲豬瘟肉品食品流向，彰化縣政府在市面上抽檢，帶回印有「胡志明」字樣的火腿並提供媒體使用，引起消費者和零售商與生...

新竹鳳山溪放水燈 通知好兄弟前來新埔褒忠亭義民廟

新竹縣新埔褒忠亭義民廟26日下午舉行放水燈儀式，雖然今年不以人力徒步傳接到距離700公尺外的鳳山溪畔放水燈，不過仍出動多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。