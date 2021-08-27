禁用廚餘餵豬 桃市環保局專案辦理事業廚餘機構審查

防範非洲豬瘟，行政院農委會預計8月30日暫停養豬戶使用廚餘餵養1個月；許多餐廳的廚餘以往都供給養豬戶，禁用後將何去何從？桃園市環保局表示會媒合業者尋找合格的事業廢棄物處理機構，也會加速處理業者的審核工作，擴大市場上處理事業廢棄物的量能。

環保局指出，疫情期間，民眾為了防疫減少在外用餐機會，以至於家庭廚餘數量增加。桃園目前每天從家戶回收的家庭廚餘約有46噸，除依環保署廚餘轉換堆肥專案計畫送交指定機構處理，部分也會標售給養豬場，因應中央政策，原先每天交付指定機構25噸到30噸的廚餘可能會再增加，有與機構再協調，設法將處理量能提高到100噸。

針對餐飲業者或工廠中央廚房產生的事業廚餘，環保局估算全市一天有100噸，若禁用廚餘養豬的規定上路，市場上處理或存放廚餘不夠，恐會對環境造成影響，因此也考慮以專案方式，讓申請處理事業廢棄物的業者緊急上線，解決廚餘問題。

桃園市長鄭文燦今天上午要求環保局在同意廢棄物處理業者緊急上線前，仍要檢視業者設備，確定設備是否能充分運作；環保局表示，餐飲業者或工廠中央廚房有處理事業廚餘需求，環保局願意從旁協助媒合，提供合格廠商名單，但雙方業者合作最後仍回歸市場機制，公部門不會介入。

另外，桃園目前有166家養豬場，除1家暫時歇業，許多業者都靠廚餘飼養豬隻。鄭文燦表示，針對暫停使用廚餘養豬政策，中央已有補助辦法，暫停期間每頭豬補助飼料費500元，如果永久轉型為飼料飼養，每頭豬則補助2500元，將由農業局輔導業者申請和轉型。