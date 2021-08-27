褒忠亭義民節祭祀大典 楊文科祈疫情盡快退散

褒忠亭義民節祭典為國家重要民俗，也列入客委會「客庄12大節慶」，今年義民祭適逢枋寮庄輪值，今天（27日）上午舉行祭祀大典，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、客委會主委楊長鎮等人都到場參與，新竹縣長楊文科則向義民爺祈求新竹風調雨順，以及台灣疫情盡外快退散。

楊文科表示，今年祭典舉辦還在疫情期間，因此依據中央防疫指引來辦理，相信大家對於義民爺虔敬感念的心未曾減少，他也表示義民祭是客家人最重要的祭典，義民精神是台灣很重要的文化力量，最重要的意義就是「團結一心」，這是凝聚客家鄉親的重要力量，更是台灣面對任何挑戰所秉持的信念。

他還回顧歷史，他說「1910年代義民爺曾陪伴客家庄渡過霍亂與H1N1全球流感疫情，如今面對新冠肺炎，期待全國百工百業效法義民爺的忠義精神，不分你我，共同為這塊土地打拼，相信在義民爺的庇佑以及全民努力防疫之下，一定可以早日恢復正常生活。」