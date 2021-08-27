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蔡英文到新埔義民廟參拜 蔡：我們是義民爺的好子弟

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
蔡英文到新埔褒忠亭義民廟參拜，也感謝地方讓義民祭精神傳承百年。圖／縣府提供
蔡英文到新埔褒忠亭義民廟參拜，也感謝地方讓義民祭精神傳承百年。圖／縣府提供

總統蔡英文及行政院長蘇貞昌今天前往新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜義民爺，蔡致詞時表示，在疫情挑戰下，更該共同緬懷義民爺團結、捨身保鄉的精神，蔡英文也用客語向客家鄉親喊話「我們是義民爺的好子弟」。

在蔡英文車隊抵達前，蘇貞昌及桃園市長鄭文燦則是先10分鐘抵達祭典會場，2人在等候蔡英文時的互動受到現場媒體關注，媒體也不斷追問是否會內閣改組，不過蔡英文抵達後，一行人就快速進入廟內，蔡也沒有接受媒體訪問。

蔡英文透過線上直播致詞時談到，今年以來台灣面對疫情、水情以及風災的挑戰，靠著大家的共同努力，政府和民眾齊心面對才能守護住家園，「讓台灣受到世界的關注和肯定，這就是義民精神的展現。」

不過她也提醒疫情還沒有過去，民眾不能鬆懈，不過也感謝義民廟董事長林光華在今年防疫考量下，能配合防疫，還首開線上轉播讓各多民眾從網路參與客家傳統文化，讓更多人能參與義民祭，也感謝百年來桃竹地區的15聯庄居民，讓義民祭香火不斷、代代相傳。

蔡英文 疫情 義民祭

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