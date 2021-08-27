新竹鳳山溪放水燈 通知好兄弟前來新埔褒忠亭義民廟
新竹縣新埔褒忠亭義民廟26日下午舉行放水燈儀式，雖然今年不以人力徒步傳接到距離700公尺外的鳳山溪畔放水燈，不過仍出動多輛貨車載運水燈，並且依照傳統儀式念經、燒紙錢，透過放水燈通知各路好兄弟前來參與義民祭大典。
褒忠亭義民廟的義民祭祭祀大典將在27日上午開始，今年總統蔡英文及行政院長蘇貞昌同樣將出席大典，雖然因疫情影響限制民眾參與，未持通行證無法進入會場，不過祭祀大典也將全程透過線上臉書直播，讓民眾從雲端參與義民祭。
今年放水燈儀式也出動粉色的水燈排豎立在橫跨鳳山溪的褒忠橋上，場面壯觀，隨著法師念完經文，一個個水燈被放入鳳山溪湍急的溪水中向西流向大海，也是象徵透過水燈通知好兄弟前來義民祭。
不過也有地方居民表示，今年受到疫情影響太大，往年義民祭都是地方盛事、萬人空巷，今年卻無法直接參與，就連放水燈也改貨車載送，希望義民爺能保佑疫情盡快過去，明年能再次盛大舉行。
義民廟總幹事魏北沂表示，今年雖已提出防疫計畫，讓留容人數提高，但是就怕信眾聚集有防疫疑慮，因此廟方早就準備通行證管制人數，祭祀大典將不開放未持通行證者進入，還請地方民眾多體諒，多利用臉書直播線上參與。
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