桃園市首創「洗頭沙龍車」服務長者 鄭文燦初體驗

桃園市政府今接受不動產公會捐贈「行動沙龍車」一輛，可巡迴社區關據點，為長者提供洗頭、理髮等服務，是全台首創，市長鄭文燦更親自登上車體驗，社會局指出，後續將由社工或照服員隨車帶領長者使用，讓長輩打扮「水水」，達到延緩失能與樂活功能。

桃園市不動產開發商業同業公會上半年捐贈桃市府一輛箱式貨車，經由改裝及內部裝修後，成為全台首創的「行動沙龍車」，今天下午舉辦交車儀式，未來將巡迴全市367個社區關懷據點，提供長者理髮、按摩洗頭等服務。

市長鄭文燦表示，許多長輩因為行動不便，洗頭、洗澡需仰賴居服員，待日後「沙龍車」將巡迴於社區關懷據點、文康中心，長輩們不僅生活多了另一項樂趣，梳洗打扮乾淨後更能促進他們出門參加活動；鄭文燦更親自登上沙龍車，體驗洗頭服務。

社會局表示，沙龍車配備舒適的洗髮椅、沖水檯、儲水及加熱設施等，可行駛至社區照顧關懷據點提供洗頭、剪髮或頭皮保健服務，不僅可以提供洗髮服務，更是一台「行動據點」，後續將由社工或照顧服務員，隨車帶領據點長者動起來，使長者在熟悉的場域就可以輕鬆地打扮水水，同時達到延緩失能的目的及社區樂活的功能。