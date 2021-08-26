快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流超療癒 一個月達8000多萬噸

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流至今天滿月，吸引民眾駐足觀賞，縣府建議附近遊程。記者范榮達／攝影
苗栗縣鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流至今天滿月，吸引民眾駐足觀賞，縣府建議附近遊程。記者范榮達／攝影

苗栗縣鯉魚潭水庫鋸齒堰今年7月27日溢流至今天滿月，水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心統計到昨天，水庫總溢洪量達到8066萬立方公尺，水量是鯉魚潭水庫7成、6.6座明德水庫的有效蓄水，鋸齒堰溢流美景有療癒，吸引遊客駐足觀賞。

鯉魚潭水庫供應台中、苗栗地區民生及灌溉用水，1992年啟用蓄水，因大乾旱今年5月29日下午5點水位創下歷史新低的海拔245.53公尺，有效蓄水量僅100多萬噸 ，蓄水率0.95%，接著梅雨鋒面、烟花颱風及夏季雷陣雨助攻，降下1089毫米雨量，7月27日上午8點多暌違678天，鋸齒堰開始溢流，上午10點達到水庫滿水位海拔300公尺滿水位。

鯉魚潭水庫管理中心指出，水庫7月27日溢洪後，因台灣電力公司卓蘭發電廠士林攔河堰攔截大安溪河水發電尾水不斷挹注水庫，鋸齒堰今天連續1個月溢流，統計到昨天累計溢流8066萬立方公尺，平均每天溢流量269萬立方公尺，最大溢流量發生於8月7日上午11點盧碧颱風期間，達到每小時103.7萬立方公尺。

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪，有特殊美感及療癒作用，吸引遊客打卡拍照，苗栗縣政府文化觀光局指出，目前新冠肺炎疫情降溫第二級警戒，中央流行疫情指揮中心有條件鬆綁旅遊，遊客遵守相關防疫規定，觀賞鋸齒堰溢洪後，規畫就近順遊周邊三義、卓蘭及苑裡等地。

其中，文化鐵道之旅：三義西湖渡假村、建中國小3D彩繪階梯、水美木雕街、木雕博物館、舊山線鐵道自行車、ㄚ箱寶、卓也小屋、卓蘭永安喜餅、壢西坪休閒農業區、花露休閒農場、寨卓蘭野奢莊園；海風古厝秘境：苑裡華陶窯、蔡家古厝、山腳國小日式宿舍群、藺草文化館、心雕居、苑港漁港。另，三義雙潭休閒農業區「竹林茶席農遊體驗」，遊程規畫茶席，並融合香草的元素。

水庫

延伸閱讀

曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

竹苗水庫連線 寶二必要時每天可反供2萬多噸支援永和山

多元清淤加速水庫回春 曾文水庫今年清淤量再創新高

夢幻奇景美呆了！ 立山黑部水庫洩洪 宛如白色愛心

相關新聞

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流超療癒 一個月達8000多萬噸

苗栗縣鯉魚潭水庫鋸齒堰今年7月27日溢流至今天滿月，水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心統計到昨天，水庫總溢洪量達到80...

新竹義民祭神豬賽特等獎出爐 冠軍豬體重破1500台斤

新竹縣新埔褒忠亭義民廟一年一度的義民祭明天將舉行祭祀大典，昨天（25日）晚間賽神豬的結果已經出爐，雖然今年僅22頭神豬參...

通霄幸福巴士及小黃通車 地方期許不再是「甜蜜負擔」

苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路，民眾只要提前1天預...

鶯歌陶瓷家獲韓國雙年展金獎肯定 全國第1人

由韓國陶瓷基金會主辦的2021韓國國際陶藝雙年展，日前公布得獎名單，來自新北鶯歌的陶瓷家卓銘順靠著「共生體」茶壺從超過2...

搶黃金救援時間 苗栗警消立體救災訓練

苗栗縣山多平原少，縣府消防局平均每年申請空勤總隊直升機支援6至8次立體救災，消防局結合空勤總隊、消防署特搜隊8月25日起...

桃市發10萬慰問已故高端接種者 鄭文燦：人道關懷

桃園陸姓、溫姓2名男子接種高端疫苗後過世，雖死因尚未出爐，但市府決定各發10萬元慰問金，並由相關局處持續關懷，提供家屬必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。