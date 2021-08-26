鯉魚潭水庫鋸齒堰溢流超療癒 一個月達8000多萬噸

苗栗縣鯉魚潭水庫鋸齒堰今年7月27日溢流至今天滿月，水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心統計到昨天，水庫總溢洪量達到8066萬立方公尺，水量是鯉魚潭水庫7成、6.6座明德水庫的有效蓄水，鋸齒堰溢流美景有療癒，吸引遊客駐足觀賞。

鯉魚潭水庫供應台中、苗栗地區民生及灌溉用水，1992年啟用蓄水，因大乾旱今年5月29日下午5點水位創下歷史新低的海拔245.53公尺，有效蓄水量僅100多萬噸 ，蓄水率0.95%，接著梅雨鋒面、烟花颱風及夏季雷陣雨助攻，降下1089毫米雨量，7月27日上午8點多暌違678天，鋸齒堰開始溢流，上午10點達到水庫滿水位海拔300公尺滿水位。

鯉魚潭水庫管理中心指出，水庫7月27日溢洪後，因台灣電力公司卓蘭發電廠士林攔河堰攔截大安溪河水發電尾水不斷挹注水庫，鋸齒堰今天連續1個月溢流，統計到昨天累計溢流8066萬立方公尺，平均每天溢流量269萬立方公尺，最大溢流量發生於8月7日上午11點盧碧颱風期間，達到每小時103.7萬立方公尺。

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪，有特殊美感及療癒作用，吸引遊客打卡拍照，苗栗縣政府文化觀光局指出，目前新冠肺炎疫情降溫第二級警戒，中央流行疫情指揮中心有條件鬆綁旅遊，遊客遵守相關防疫規定，觀賞鋸齒堰溢洪後，規畫就近順遊周邊三義、卓蘭及苑裡等地。

其中，文化鐵道之旅：三義西湖渡假村、建中國小3D彩繪階梯、水美木雕街、木雕博物館、舊山線鐵道自行車、ㄚ箱寶、卓也小屋、卓蘭永安喜餅、壢西坪休閒農業區、花露休閒農場、寨卓蘭野奢莊園；海風古厝秘境：苑裡華陶窯、蔡家古厝、山腳國小日式宿舍群、藺草文化館、心雕居、苑港漁港。另，三義雙潭休閒農業區「竹林茶席農遊體驗」，遊程規畫茶席，並融合香草的元素。