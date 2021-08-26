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通霄幸福巴士及小黃通車 地方期許不再是「甜蜜負擔」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路，民眾只要提前1天預約，巴士達到2人、小黃1人預約即可發車，提供民眾免費搭乘；往年偏鄉及交通不便地區行駛的社區巴士，由中央補助地方購車自行營運維修，但往往因經費難以為繼成了「甜蜜的負擔」，通霄鎮公所強調幸福巴士及小黃委外行駛，將試營運到10月底，屆時將檢討成效，明年再繼續爭取補助辦理。

公路總局局長許鉦漳參加通車典禮，他說，目前全國偏鄉、交通不便地區已開闢行駛247條幸福巴士、幸福小黃路線，普及率達到88.8％，但與都會區便捷的公共運輸相比，地方仍有極大的期待和需求，尤其是尚未行駛的近12％地區，更是最需要的地方，公路總局將持續努力與地方配合。

縣府表示，通霄幸福巴士規畫5條路線，包括A（楓樹）、B（福龍、福源）、C（圳頭、城南）、D（梅南、坪頂、五北、通南）、E（內島）線，另外幸福小黃是縣內第1條開闢的路線，規畫「車輪坑口至三義火車站」路線，主要延續苗栗客運「5820通霄至大坑尾」路線的服務，接送通霄福興地區鄉親至三義市區，也能讓遊客從三義火車站搭乘到福興地區景點或農場觀光，滿足偏鄉最後一哩路的公共運輸需求，總經費約90萬元。

苗栗縣長徐耀昌、立委賴香伶及地方各級民代、里長與會，肯定幸福巴士及小黃提供的運輸功能，立委陳超明服務處顧問何文德提到早期各鄉鎮市的社區巴士由中央補助購車，但地方的營運、維修經費難以為繼，成了地方「甜蜜的負擔」，甚至被迫停駛；通霄鎮長陳漢志強調，通霄行駛的幸福巴士委外辦理，期盼帶來「甜蜜的成果」。

鎮公所建設課長黃盈慈說，幸福巴士5條路線，每周各行駛2天，需至少提前1日預約，幸福小黃福興線每天可預約班次為7點、12點及下午7點，每班次都來回載運，預約電話037-752104轉281。

縣府工務處表示，為提升縣內公共運輸服務品質，工務處積極向公路總局爭取110年度公路公共運輸服務升級計畫，補助泰安、卓蘭、三義、通霄、竹南、苑裡、頭屋等鄉鎮公所辦理社區巴士服務，並鼓勵及規畫更多鄉鎮市公所加入計畫，共同提升在地偏鄉的公共運輸服務。

苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，縣長徐耀昌（中）與地方各界上香祈福。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，縣長徐耀昌（中）與地方各界上香祈福。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮「幸福巴士」今天上午歡喜通車，共分5條路線行駛，另外還有通往三義的「幸福小黃」路線也上路。記者胡蓬生／攝影

巴士 公共運輸 偏鄉

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