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桃市發10萬慰問已故高端接種者 鄭文燦：人道關懷

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園陸姓、溫姓2名男子接種高端疫苗後死亡，市長鄭文燦今早在桃園防疫會議時表示，不論死因跟疫苗有無關聯，市府基於人道關懷立場，都將發給每人10萬元慰問金。圖／桃園市政府提供
桃園陸姓、溫姓2名男子接種高端疫苗後死亡，市長鄭文燦今早在桃園防疫會議時表示，不論死因跟疫苗有無關聯，市府基於人道關懷立場，都將發給每人10萬元慰問金。圖／桃園市政府提供

桃園陸姓、溫姓2名男子接種高端疫苗後過世，雖死因尚未出爐，但市府決定各發10萬元慰問金，並由相關局處持續關懷，提供家屬必要的協助。

市長鄭文燦今早在桃園防疫會議時表示，近日2例接種高端疫苗後死亡的個案，不論死因跟疫苗有無關聯，市府基於人道關懷立場，都將發給每人10萬元慰問金。

鄭文燦表示，疫苗接種是必要的公共衛生手段，針對民眾接種疫苗死亡個案，在AZ與莫德納疫苗接種階段，桃園也有發每人10萬元慰問金，目前總共發出510萬元，此一原則也適用在國產高端疫苗及未來其他疫苗。

另外，行政院農委會為防堵非洲豬瘟，擬暫停廚餘養豬一個月。鄭文燦指示農業局輔導全市166家養豬戶改用飼料餵養，也要求環保局妥善處理回收廚餘，即使廚餘用作堆肥，也要研討執行方案。

高端疫苗 桃園 鄭文燦

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