前空軍桃園基地啟動修復 投8千萬再造歷史現場

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」啟動修復再造工程，將投入8千多萬經費，除會修復基地設施，也將蒐集航空城相關文史資料，保存桃園航空軍事的重要歷史紀錄。

位在大園區的前空軍桃園機場興建於1944年，是日本「第十號作戰準備」下的產物，日本戰敗後，基地由國民政府接收。列為維護古蹟群包括美軍暨空勤生活區、修復棚廠區、35中隊飛機棚廠、六大隊飛行作業區、耐爆指揮所暨氣象觀測所、照相技術隊營區、05警戒區，見證國共冷戰對峙的歷史遺跡。

83歲的邱知義老家就在基地的跑道頭，幼年常看到飛機起飛降落，由於當時沒有圍牆，還常常見到日本人的飛機摔下來著火。曾在基地服役31年的林森雄則回憶，823砲戰期間爆發台海空戰，桃園第五大隊曾創下擊落32架敵機的輝煌戰功，這段歷史卻鮮為人知，希望未來保存歷史時，能為地勤人員的辛勞記上一筆。

文化局表示，基地2016年公告指定市定古蹟，市府近期獲文化部「再造歷史現場計畫2.0」補助，計畫總計經費達8181萬8200元，其中市府配合款約3600萬元，獲議會同意墊付，啟動修復工程。