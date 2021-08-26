桃園2男打完高端後不明原因死亡 市議員：疫苗安全堪慮

高端疫苗開打至今，桃園接連傳出陸姓、溫姓2名男子接種後不明原因死亡消息，引發部分民眾憂慮，桃園市議員林政賢和舒翠玲也接到不少電話詢問「高端到底可不可以打」，2人都認為政府重視疫苗的安全性。

高端疫苗本月23日開放民眾接種，桃園陸男（57歲）、溫男（44歲）都是當天接種，陸續在24、25日死亡，但死因尚無法確定。檢警昨天已完成陸男的相驗工作，今天將進一步解剖釐清死因，而溫男則預計今天下午相驗。

關於高端疫苗安全性，市議員林政賢、舒翠玲等人上個月在議會臨時會就曾提出質疑，指高端沒有國際認證，撇除保護力不談，安全性就堪慮。

林政賢今天表示，最近這段時間常接到選民電話，內容反映國內目前AZ、莫德納疫苗庫存不足，現階段只有高端疫苗可選，但高端接連傳出接種者死亡，很難不擔心。高端缺乏國際認證，姑且不論保護力有多少，安全性就備受質疑，更何況現在嚴重的不良反應事件陸續傳出，政府應該重視，「不要太相信廠商，不要視民眾如草芥」。

疫情警戒降級，國軍重新徵兵，舒翠玲也接到不少役男家屬擔心役男入伍一定要打高端。她表示，嚴重不良反應事件確實會讓人擔心，現階段也只能跟民眾說稍安勿躁，等其他新的疫苗到貨再決定。

舒翠玲也說，疫情趨緩，許多機構、產業在政府防疫指引規範下可有條件復工復業，然而有些機構的防疫指引包括要打過疫苗，現階段又只有高端可選，有些人被迫在生命與生計間做抉擇，這種情況十分詭異。