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新竹縣家庭收入、消費力全國第2 楊文科拚AI園區開發

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北AI智慧園區公共工程已完工，楊文科希望加速開發，讓產業保持競爭力與活力。圖／縣府提供
竹北AI智慧園區公共工程已完工，楊文科希望加速開發，讓產業保持競爭力與活力。圖／縣府提供

行政院主計總處公布2020年家庭收支調查，新竹縣家戶所得、消費支出都排全國第2，僅次於台北市，縣府歸功竹科加持，縣長楊文科則希望加速開發AI智慧園區，推動AI新創產業發展，期望未來吸引AI人才匯集，提供更多就業機會。

根據主計總處資料，新竹縣市拿下平均每戶所得收入的第2、3名，其中新竹縣的平均每戶所得收入為161萬9782元，每戶可支配所得平均數為129萬4404元，每戶消費支出為103萬6565元，上述3項指標均排名全國第2，都僅次於台北市，新竹縣平均每戶就業人數為1.57人，更排名全國第1。

縣府認為，新竹縣市能夠獲得此成績，主要是因為大新竹地區科技產業蓬勃發展，員工薪水所得高，帶動整體家庭所得收入，而今天的科技產業的榮景，其實也是奠基於3、40年前的前瞻政策規畫扶植。

曾參與竹科草創、開發及成長的楊文科指出，現今大家無不稱羨竹科的各項成就，包括破兆的產值、15萬餘人的就業機會以及周邊地區的繁榮發展，可是他也說「天下沒有白吃的午餐，如果沒有當年經國先生的遠見，以及中央與地方政府的扎根打底工作，就不可能有今天竹科所帶來的各項成果。」

楊文科還說，他上任後推動的五支箭中，「AI智慧園區」是進度最快的第一支箭，獲經濟部前瞻開發在地型產業園區計畫挹注4億多元，加上縣府配合款8千萬元，規畫區位鄰近竹科、新竹生醫園區和台元科技園區等高科技產業，既能延續原有產業優勢，又能推動AI新創產業發展。

目前園區公共工程已完工，並完成4家AI大廠招商簽約，今年第4季將陸續動工興建；楊文科也說明，民生建設和措施尤其重要，現階段的產業奠基，短時間也許還看不到成果，卻是未來產業繁榮的關鍵。

新竹 AI 楊文科

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