快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

桃園701B客運逢疫情運量降 納民意調整龍岡至長庚線

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
地方認為新路線可以嘉惠平鎮鄉親。圖／舒翠玲提供
地方認為新路線可以嘉惠平鎮鄉親。圖／舒翠玲提供

桃園市交通局去年12月試辦701B「龍崗圓環-林口長庚醫院」路線，後來因為疫情影響，搭乘大眾公共交通工具的意願降低，加上部分路線與中壢警分局至長庚醫院的路線重疊，導致搭乘的人流未達預期，運輸科與地方協調後決定調整部分路線，嘉惠平鎮地區的鄉親。

交通局交通運輸科今年初跟地方說明701B試營運情況，市議員舒翠玲和里長認為既然後段路線重疊導致乘客分散，不如更改路線嘉惠其他民眾，提議車到自龍岡路與環中東路口改路線，轉行環南路經平鎮高中、社教館、地政事務所、平興國中、育達高中、復旦國小，讓平鎮的民眾能使用此路線到達長庚醫院。

交通局採納舒翠玲等人的建議，調整後的路線全長30.6公里，因為還要和桃園客運協調和研擬票價，決定等疫情緩解後確認路線再進行試辦，舒翠玲希望9月底能夠上路。

舒翠玲說，701B新路線行車後，從龍岡圓環走龍岡路，再左轉至環南路接著從民族路上國道一號前往長庚醫院，在長庚搭乘點除了長庚醫院的3個站點（長庚醫院、醫學大樓、華夏飯店）為單側上下車，哪裡下車就哪裡上車，其它站點都是對向上下車，不只停留的站點較精簡，能夠大幅縮短行車時間，同時讓平鎮及龍岡地區居民皆能有便利的公車路網。

試辦路線大概都是3個月的時間，舒翠玲表示，概估從龍岡圓環搭乘至長庚醫院票價約70元，還是要以客運業者精算後才能夠確認。希望交通局能夠加快腳步確認試辦時間，儘快上線服務民眾，也希望這次的路線更新能夠更加的契合民眾需求。

交通局與地方會勘討論調整新路線。圖／舒翠玲提供
交通局與地方會勘討論調整新路線。圖／舒翠玲提供

長庚 桃園 疫情

延伸閱讀

電動車位被長期占用　桃園電動車專用車位將「收電費」！

維護共享運具品質 新北找台北、桃園訂規範

桃園5水資中心檢驗新冠病毒 30樣本Ct無病毒民眾安啦

第3例猝死！桃園男打完高端 休2天上班竟死亡家屬難接受

相關新聞

前空軍桃園基地啟動修復 投8千萬再造歷史現場

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」啟動修復再造工程，將投入8千多萬經費，除會修復基地設施，也將蒐集航空城相關文史資料，...

桃園2男打完高端後不明原因死亡 市議員：疫苗安全堪慮

高端疫苗開打至今，桃園接連傳出陸姓、溫姓2名男子接種後不明原因死亡消息，引發部分民眾憂慮，桃園市議員林政賢和舒翠玲也接到...

新竹縣家庭收入、消費力全國第2 楊文科拚AI園區開發

行政院主計總處公布2020年家庭收支調查，新竹縣家戶所得、消費支出都排全國第2，僅次於台北市，縣府歸功竹科加持，縣長楊文...

桃園701B客運逢疫情運量降 納民意調整龍岡至長庚線

桃園市交通局去年12月試辦701B「龍崗圓環-林口長庚醫院」路線，後來因為疫情影響，搭乘大眾公共交通工具的意願降低，加上...

校友捐試劑 陽明交大設自篩亭

大專院校將在9月份陸續開學，因應防疫，國立陽明交通大學首創全台大專院校在校內設立「自我篩檢亭」，前天起開放師生預約，可免...

苗栗列管22流浪犬群聚熱區

新竹市南寮遊客旅服中心日前發生6隻流浪犬追逐老婦人，造成跌倒送醫傷重不治，苗栗縣永和山水庫也是流浪犬出沒熱區，動物保護防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。