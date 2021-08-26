桃園701B客運逢疫情運量降 納民意調整龍岡至長庚線

桃園市交通局去年12月試辦701B「龍崗圓環-林口長庚醫院」路線，後來因為疫情影響，搭乘大眾公共交通工具的意願降低，加上部分路線與中壢警分局至長庚醫院的路線重疊，導致搭乘的人流未達預期，運輸科與地方協調後決定調整部分路線，嘉惠平鎮地區的鄉親。

交通局交通運輸科今年初跟地方說明701B試營運情況，市議員舒翠玲和里長認為既然後段路線重疊導致乘客分散，不如更改路線嘉惠其他民眾，提議車到自龍岡路與環中東路口改路線，轉行環南路經平鎮高中、社教館、地政事務所、平興國中、育達高中、復旦國小，讓平鎮的民眾能使用此路線到達長庚醫院。

交通局採納舒翠玲等人的建議，調整後的路線全長30.6公里，因為還要和桃園客運協調和研擬票價，決定等疫情緩解後確認路線再進行試辦，舒翠玲希望9月底能夠上路。

舒翠玲說，701B新路線行車後，從龍岡圓環走龍岡路，再左轉至環南路接著從民族路上國道一號前往長庚醫院，在長庚搭乘點除了長庚醫院的3個站點（長庚醫院、醫學大樓、華夏飯店）為單側上下車，哪裡下車就哪裡上車，其它站點都是對向上下車，不只停留的站點較精簡，能夠大幅縮短行車時間，同時讓平鎮及龍岡地區居民皆能有便利的公車路網。