竹北新溪街鋪路疑管制不當 害正妹為閃車摔得皮開肉綻

新竹縣竹北市新溪街及新寮街正在進行道路改善工程鋪路，卻疑因現場交管不當，害得女騎士路過該處為閃車導致摔車，全身多處擦挫傷，膝蓋更是磨到皮肉都沒了，公所回應將要求施工包商加強現場交管，不能再讓類似事件發生。

市公所工務課長王志文表示，新溪街及新寮街道路改善工程預定工期從4日開始到31日，目前正在進行鋪面工程，從環北路向西約660公尺全路幅刨鋪，但發生民眾路過摔車的意外公所也表示很遺憾，將要求包商加強交管及現場維安，不要造成民眾不便及危險，也希望受傷的騎士早日康復。

據了解，受傷的袁姓女騎士（24歲）昨天（25日）下午2時許騎車行經該路段時，因現場路段高低不平且無放置三角錐，袁女為閃躲對向來車，閃避不及導致摔車，造成左肩胛部挫傷、左膝挫傷開放性傷口、左前臂挫傷擦傷，傷口深可見骨，就醫膝蓋縫了數針，就擔心日後會留疤甚至有後遺症。

袁女的雇主戴經理得知情況，向竹北市民代表蔡蕥鍹陳情，並指出事故現場包商僅放置少量三角錐且間隔很遠，卻在事發後才趕緊補增三角錐，控竹北市公所未確實監督包商施工品質，且現場交管待加強，要求公所應該改建施工品質。