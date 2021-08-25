桃園5水資中心檢驗新冠病毒 30樣本Ct無病毒民眾安啦

新冠疫情降二級解封，中央疫情指揮中心最新公布一項擴大全國汙水COVID-19病毒監測，最近在桃園市北區水資源中心進行汙水病毒檢測，市府水務局長劉振宇今天下午表示，桃園最近3個月來率先在5處水資中心全面監測進、放流水檢驗有無新冠病毒，已採樣30個樣品Ct值，結果均高於指揮中心規定陽性指標35以上，目前桃園汙水下水道無病毒傳播風險。

劉振宇表示，桃園今年5月起已率先在桃園北區﹑龜山﹑文青水園（機捷A7站）﹑楊梅﹑大溪5處水資中心，依疾管署（CDC）規定即時PCR檢驗水質方式，全面監測各水資中心的進﹑放流水新冠病毒檢驗，5處水資中心至今3個月監測採樣30個水質樣品數，檢驗結果Ct 值皆大於指揮中心規定陽性指標35。

其中僅桃園北區、龜山2處水資中心的進﹑放流水樣Ct值，檢驗數據為35到45之間，顯示社區汙水下水道新冠病毒感染風險極低，其他各水資中心採樣Ct值皆大於45，而檢驗Ct值大於45代表水樣內無新冠病毒存在。

劉振宇表示，為確實持續監測各水資源回收中心的新冠毒監測，該局明年（2022年）編列400萬元預算，將擴大針對各水資中心到社區的主幹管、人孔約200處，擴大監測新冠病毒汙水水質，從點、線、面加強對汙水下水道的社區節點病毒監測，要求各水資中心的進、放流水增加紫外線和氯的消毒殺菌，確保無新冠病毒風險。