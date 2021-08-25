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觀音工業區準備儲水！8月27日及9月3日停水8小時 影響108廠戶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣自來水第二區管理處觀音工業區管線施工，用水大工廠及周邊住戶108戶，8 /27-29及9/3-5兩階段停水或減壓，（示意圖非施工地點）。本報資料照
台灣自來水第二區管理處觀音工業區管線施工，用水大工廠及周邊住戶108戶，8 /27-29及9/3-5兩階段停水或減壓，（示意圖非施工地點）。本報資料照

桃園市府經發局今天下午表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理觀音工業區工業一路汰換管線工程，包括觀音工業區各工廠、周邊住戶108戶，尤以該工業區的工業用水量大工廠，自8月27日至29日、9月3日至9月5日的2階段，每天上午9時至17時止停水8小時，請該工業區用水量大的工廠和居民預先儲水備用。

經發局表示，因應觀音工業區工廠用水量提高，台水公司第二區管理處進行管線汰換增大，預計8月27日至29日及9月3日至5日，分2階段施工停水，停水區域為觀音區觀音工業區工業一路、經建五路、經建六路、樹林里新村路一段及周邊巷弄，用戶約83戶；水壓降低區域為觀音工業區工業二路、經建四路用戶約25戶。

經發局提醒市民，請預先在停水前6小時完成儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，並請節約用水，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 桃園

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