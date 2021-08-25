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免費吃到飽沒了！桃園電動車專用車位將「收電費」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影
桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影

桃園推動綠能減碳，全市133處公有停車場總共設置了183個電動車專用車位，其中47個還有充電樁可以免費充電，但交通局發現停車場因為有「計時」和「包月」2種收費方式，使得專用車位被部分包月的電動車長期占用，今決定調整收費方式，要跟電動車主「收電費」。

桃園市交通局表示，電動車專用車位是依照桃園市發展低碳綠色城市自治條例規範設置，但條例未規定充電樁，充電樁是方便外出民眾在車子沒電時應急，屬額外的服務性質。

有民眾指出，部分電動車車主將專用車位視為「吃到飽」的補給站，繳了2千元到3千元的包月停車費之後，就長時間占據車位充電，有時候一停一個晚上，甚至被占用長達一個月，反而需要應急的民眾用不到。

交通局表示，近日有接獲4、5件類似陳情，為避免專用車位遭長期占據及提升周轉率，才決定調整免費充電政策。未來，電動車專用停車格前2個小時仍以目前每小時30元收費方式計算，但第3個小時開始將以每小時60元計算，即使是包月的電動車停放，第3個小時開始也會加收每小時30元的停車費。

桃園市長鄭文燦今天視察府前停車場環境改善狀況，除提到電動車專用車位政策調整方向，也指出市府周邊停車位需求大的情形。他表示，市府行政園區除了既有的府前、西門2停車場，未來將在廈門街和文化局前廣場增設新的停車場，紓解周邊交通和停車需求。

桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影
桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影
桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影
桃園市公有停車場的電動車專用車位因為設有免費充電樁，市府近日發現有車主付月租費長期占用，導致車位周轉率低，需要充電應急的民眾也用不到，因此決定調整收費方式。記者陳俊智／攝影

停車場 桃園 車主

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