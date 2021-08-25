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影／竹縣警察局長吳敬田率全體主管 向義民爺祈求祭典平安
新竹縣義民祭今天晚間將以奏表揭開核心活動，周五總統蔡英文更會前來參與祭典，新竹縣警察局長吳敬田今天下午就率領全體新竹縣警察局一級主管，前往新埔鎮褒忠亭義民廟焚香祭拜，除了祈求中元大典期間活動順利，同時也希望義民爺能保佑新竹治安平穩。
褒忠亭義民廟今天已先豎起燈篙，明天就會前往鳳山溪放水燈，後天更因主要的中元祭典進行，總統蔡英文南下，將派出大量警力在義民廟周邊交管、維安，雖然今年因疫情不開放民眾參與，現場也限制人數，不過新竹縣警察局仍不敢大意。
吳敬田尤其要求因義民祭是地方一年一度重要傳統活動，活動期間要維持秩序，同時也希望能藉由義民爺的保佑，讓新竹縣的治安能維持良好狀態。
廟方則擔心往年都有因賽神豬引起動保人士不滿而鬧場，雖今年因疫情管制人流，採發放通行證才能參與祭典活動，不過仍擔心動保人士在場外抗議，會引起不必要的紛爭，希望盡量避免衝突。
今天隨同前往義民廟祭拜的還有警局督察長李憲蒼、副局長許豐統、刑大隊長陳榮標、竹北警分局長王立德、竹東警分局長江建忠、新湖警分局陳啓明、新埔警分局長楊宗昆、橫山警分局長羅裕城。
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