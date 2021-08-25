竹縣尖石司馬庫斯9月1日起逐步解封 仍禁一日遊

因應疫情趨緩，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落決議逐步解封，採取降載管制，9月1日起至10月31日，進入司馬庫斯的車輛限制為每天80輛，仍禁止一日遊遊客進入，第二階段將視第一階段入山狀況和疫情滾動式檢討修正管制事宜。

新竹縣政府表示，疫情逐漸趨緩，司馬庫斯部落決議逐步解封，但考量部落居民疫苗覆蓋率仍不高，因此採取降載管制，第一階段從9月1日起至10月31日，第二階段11月1日至12月31日。

逐步解封期間，仍禁止一日遊遊客進入司馬庫斯部落，鄰近部落二日遊住宿的遊客，進入司馬庫斯的車輛限制為每天80輛，由司馬庫斯統一管控進入數量，並先行柔性勸導。

衛生局表示，第6輪公費疫苗，竹縣前2天累計近7000人完成接種高端疫苗，報到率為92.52％。今天預約人數有3376人，衛生局今天規劃45個接種站，協助鄉親施打疫苗，新設的新豐鄉松柏社區活動中心接種站，也在今天開始提供疫苗接種服務。

此外，第六輪第2梯加開預約，於昨天下午6點截止，竹縣共新增3100多人預約，累計預約人數達到1萬4840人，請完成預約登記的鄉親，依預約的時間及地點前往施打疫苗。