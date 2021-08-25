快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

苗栗水梨也可以入菜 客家小炒全國冠軍店露一手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣種植水梨1000多公頃，縣府串連8個農村社區，28日至29在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」。記者范榮達／攝影
苗栗縣種植水梨1000多公頃，縣府串連8個農村社區，28日至29在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」。記者范榮達／攝影

苗栗縣水梨鮮果甜美多汁，還可以入菜，加工果干等產品，縣政府今天安排去年客委會第1屆客家小炒全國爭霸賽冠軍店三灣鄉「阿戊嫂的店」露一手，示範料理色香味俱全，邀請全國民眾參加8月28日、29日在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」，體驗苗栗縣農村好滋味。

苗栗縣水梨種植面積1000多公頃，縣府農業處串連浪漫台三線周邊的頭份市廣興、興隆、三灣鄉大河、永和，及卓蘭鎮坪林、景山、雙連、食水坑8個農村社區，28日至29在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員鄭聚然等人今天在縣府大廳邀約全國遊客參加。

今天還展示水梨入菜料理，阿戊嫂的店發揮巧思，研發出客庄小炒佐水梨、紅麴扣肉燴水梨、彩椒梨果糖醋魚、金桔梨味淳香排骨、風味梨肉圓、紅棗水梨元氣雞湯等，色香味引人垂涎，苗栗縣農村聚落發展促進會理事長賴進增說，水梨大多數食用鮮果，甜美多汁好滋味，還可以加工果干等，許多業者並研發入菜， 新鮮食當地，更引人入勝。

「漫活梨享音樂饗宴」 以推廣在地農遊與體驗為主軸，串連在地遊程導入體驗活動，28日、29日上午10點到下午6點在南庄遊客中心，規畫產品，農遊市集展售會、藝文表演及冠軍梨拍賣等活動，現場也將安排茶師擺設茶席，農村職人教學DIY製作酸柑茶、茶香包等，讓民眾更了解在地產業文化。

水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」研發出客庄小炒佐水梨。
水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」研發出客庄小炒佐水梨。
水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」示範風味梨肉圓。記者范榮達／攝影
水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」示範風味梨肉圓。記者范榮達／攝影
水梨鮮果甜美多汁，還可以加工水果干等商品。記者范榮達／攝影
水梨鮮果甜美多汁，還可以加工水果干等商品。記者范榮達／攝影
水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」示範紅棗水梨元氣雞湯。
水梨也可以入菜，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」示範紅棗水梨元氣雞湯。
「漫活梨享音樂饗宴」8月28日、29日在苗栗縣南庄遊客中心舉辦，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天邀約全國遊客參加。記者范榮達／攝影
「漫活梨享音樂饗宴」8月28日、29日在苗栗縣南庄遊客中心舉辦，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天邀約全國遊客參加。記者范榮達／攝影

苗栗縣 南庄 鄭聚然

延伸閱讀

小心流浪犬群聚追咬！苗栗縣列管22熱區

畢業生拿雙重文憑 苗栗計畫明年推高中雙聯制

苗栗縣推廣國產材 9月4、5日樟木原木相框DIY報名

苗栗全面稽查可疑肉製品 今日鎖定查察112處

相關新聞

5G實驗室揭牌 鄭文燦：讓桃園成亞太創新交流樞紐

天線製造商耀登集團打造的5G開放網路實驗室，最近取得O-RAN聯盟與TIP組織認可，允許在台提供5G設備驗測服務。桃園市...

免費吃到飽沒了！桃園電動車專用車位將「收電費」

桃園推動綠能減碳，全市133處公有停車場總共設置了183個電動車專用車位，其中47個還有充電樁可以免費充電，但交通局發現...

10月前降雨正常！桃竹二期稻順利插秧 收割前不缺水

水利署北區水資源局今天表示，今年下半年起降雨偏少水情嚴竣，桃園及新竹地區的農民共體時艱，配合政策節水抗旱，5月底開始的連...

竹縣尖石司馬庫斯9月1日起逐步解封 仍禁一日遊

因應疫情趨緩，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落決議逐步解封，採取降載管制，9月1日起至10月31日，進入司馬庫斯的車輛限制為每天...

新埔義民廟豎起燈篙 猶如燈塔照引好兄弟

新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟的義民祭，是客庄最盛大的中元祭典活動，廟方在今天（25日）上午已在廟前豎起超過15公尺高的「燈篙...

培植射箭好手 竹市府砸7千萬元蓋國際規格射箭館

射箭是新竹市體育發展重點項目，規畫小學至大學四級培訓系統，新竹市長林智堅今天宣布，市府將結合體育署補助，共投入7千萬元在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。