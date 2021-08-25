苗栗水梨也可以入菜 客家小炒全國冠軍店露一手

苗栗縣水梨鮮果甜美多汁，還可以入菜，加工果干等產品，縣政府今天安排去年客委會第1屆客家小炒全國爭霸賽冠軍店三灣鄉「阿戊嫂的店」露一手，示範料理色香味俱全，邀請全國民眾參加8月28日、29日在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」，體驗苗栗縣農村好滋味。

苗栗縣水梨種植面積1000多公頃，縣府農業處串連浪漫台三線周邊的頭份市廣興、興隆、三灣鄉大河、永和，及卓蘭鎮坪林、景山、雙連、食水坑8個農村社區，28日至29在南庄遊客中心舉辦「漫活梨享音樂饗宴」，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員鄭聚然等人今天在縣府大廳邀約全國遊客參加。

今天還展示水梨入菜料理，阿戊嫂的店發揮巧思，研發出客庄小炒佐水梨、紅麴扣肉燴水梨、彩椒梨果糖醋魚、金桔梨味淳香排骨、風味梨肉圓、紅棗水梨元氣雞湯等，色香味引人垂涎，苗栗縣農村聚落發展促進會理事長賴進增說，水梨大多數食用鮮果，甜美多汁好滋味，還可以加工果干等，許多業者並研發入菜， 新鮮食當地，更引人入勝。