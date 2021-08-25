新埔義民廟豎起燈篙 猶如燈塔照引好兄弟

新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟的義民祭，是客庄最盛大的中元祭典活動，廟方在今天（25日）上午已在廟前豎起超過15公尺高的「燈篙」，今天晚間11點舉行「奏表」請神坐鎮，並點亮七星燈，猶如燈塔指引各方好兄弟前來享用供品。

義民祭中元大典將有3天主要活動，除了首日的豎燈篙、奏表，隔天則將到鳳山溪放水燈，第3天則是義民爺祭祀大典，今年雖然因防疫不鼓勵民眾前來參加，不過將全程線上透過臉書直播，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及客委會主委楊長鎮都將出席27日的祭祀大典。

廟方就表示，豎燈篙（起燈篙）是傳統普度都會進行一環，利用3根長度至少40台尺的竹子，竹竿上綁上紅布、七星燈，為好兄弟照亮道路，也指引好兄弟們前來享用中元普度的供品。

今年義民廟豎起的燈篙，最高有17公尺，約5層樓高，其餘2支燈篙也分別都有13、14公尺，現場工作人員就表示，以前都是要靠人力及繩索才能豎起那麼高的竹竿，花費至少一個上午的時間，不過現在都採用吊車作業，2小時內就完成砍竹、架設的工作。