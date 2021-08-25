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大豐有電線電視攜手台灣寬頻 9/1起聯播地方新聞

中央社 / 新北25日電

大豐有線電視與台灣寬頻合作，旗下有線電視系統9月1日起，聯合製播地方新聞，關心新北、桃園新竹、苗栗、台中、高雄的觀眾，在新北市第4頻道、當地頻道及Youtube都能收看。

大豐有線電視今天以新聞稿表示，有線電視業者透過實體網路布建，掌握到家戶「最後一哩路」的關鍵基礎設施，也肩負製作在地新聞、傳遞詳實資訊的任務。

大豐有線電視表示，大豐媒體集團在新北與高雄深耕有線電視，分別透過地區性的有線電視新聞網，成為深入地方鄰里心聲的「大聲公」，也提供與企業、社會、政府的溝通管道。

大豐有線電視指出，新聞的力量肩負媒體的社會責任，除以專業報導地方事務，也期盼每個區域的溫情故事、特色文史、發展趨勢等資訊，都能夠跨界傳遞。

大豐表示，攜手台灣數位寬頻（TBC）集團旗下的南桃園、北視、信和、吉元、群健5家有線電視業者，打破經營區藩籬限制，整合打造T-NEWS聯播網。

聯播網將串聯新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄6個縣市，包含交通建設、教育社福、產業文化、生態環保、采風人文及休閒觀光、美食旅遊等面向新聞。

大豐有線電視指出，兩集團從在地觀點出發，製播反映民眾心聲的報導。首集新聞節目將於9月1日當天晚上8時正式開播，除每晚8時首播，當晚11時、翌日上午8時和下午1時重播，也能再次收視。

新北市在大豐有線電視第4頻道或各縣市當地系統台的頻道及Youtube網路影音平台，都能收看深入地方鄰里的新聞。

桃園 新竹

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