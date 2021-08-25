培植射箭好手 竹市府砸7千萬元蓋國際規格射箭館

射箭是新竹市體育發展重點項目，規畫小學至大學四級培訓系統，新竹市長林智堅今天宣布，市府將結合體育署補助，共投入7千萬元在富禮國中打造射箭館，將是竹市第1座符合國際規格的專業射箭館，搭配黃金師資，目標成為北台灣培訓系統最完善的國手儲訓基地。

林智堅說，市府在香山國小、富禮和三民國中、香山高中和新竹高商、到清華大學，提供射箭項目完整「四級培訓」，近4年投入超過450萬元，打造7校基層訓練站， 更找來中華射箭隊教練倪大智擔任師資、奧運女子銅牌得主林詩嘉擔任巡迴教練，不間斷且紮實培訓課程，也吸引日籍生森麗恩特別從日本跨國來台就讀。

富禮國中培訓選手連年增加，現階段的半戶外及戶外訓練場地已不敷使用，新竹市政府向體育署爭取經費，以國際賽事規格，打造「新竹最大專業級」射箭館，預計明年年底完工，未來射箭館完成後，1射道4人使用，約可提供60人所需射道，附屬訓練空間900平方公尺，希望有效培育國家未來之主力選手，成為全台最佳射箭專業場所。

建築師胡靖元說，為降低夏季強日照及秋冬東北季風等因素，特別將射箭館方位設置為東南東，不僅設置遮陽板，在發射位置兩側也設計增設遮擋，另外，射箭場屋頂設計以融入弓的形狀與風的想像，也可增加對流與循環，屋頂線條為連續弧形，以拉弓做為發想，宛如選手拉弓動作，整體的穿透式設計，讓開放式建築更融合校園空間。