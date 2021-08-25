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新竹市「二手物換換站」開跑 早鳥換物送洗碗精
許多人家中使用不到的物品，想留又怕占空間，想丟又捨不得，新竹市政府環保局與社福單位合作，即日起至年底設立「二手物換換站」，民眾只要是物件完整、八成新的書籍、鍋具、生活用品，都可到站換取其他二手物，希望透過循環交換，減少垃圾。每個月前50名進行二手物交換者，還可獲得1000毫升環保洗碗精的限量早鳥禮。
「二手物換換站」設置於慢飛兒庇護工場一樓，竹市環保局長江盛任說，環保局與愛恆啟能中心、慢飛兒庇護工場三方共同合作，二手物換換站採取「以物易物、一物換回一物」的運作模式，為避免有衛生疑慮，二手物一律會經過紫外線消毒滅菌處理。
市府環保局指出，交換方式有3大步驟，請民眾先將交換物送到東大路四段35號的「愛恆啟能中心」工作人員檢查消毒後發放「交換卡」，民眾憑卡再到東大路四段32號的慢飛兒庇護工場二手物換換站，換取架上已經消毒過的二手物品，最後再填寫「交換日誌」，再將「交換卡」投入卡片回收箱中即可。
環保局也提醒，民眾交付的二手書籍需具有ISBN碼，也就是國際標準書號，至於生活日用品（含小家電）、鍋具等二手物，必須是八成新以上、電源線材具全、無破損、可正常使用、不缺配件的，並先做好清潔整理，請以同理心尊重彼此的交換物。
環保局特別提醒，外表髒汙破損、功能異常、尖銳物品、超過使用期間、衣服類及食物類等物品不得參與交換活動，若經愛恆啟能中心工作人員檢查後，不符合交換條件的物品則請民眾自行帶回，希望藉由二手物再循環使用的交換站，打造零廢棄生活。
「二手物換換站」慢飛兒庇護工場一樓，營業時間為每周二至周日，上午9點半至下午5點。慢飛兒庇護工場二樓設有咖啡坊、二手賣場與藝廊，歡迎民眾交換二手物後，可至二樓喝咖啡及尋寶，詳情可上新竹市環境保護局資源回收網查詢。
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