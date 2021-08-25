桃園市青年局見習學院開放二階申請 將釋出80個職缺

為在疫情下誕生的社會新鮮人，桃園市政府青年事務局開設「桃園地方創生見習學院」，提供工作機會，輔導青年運用所學實際參與地方創生工作。目前已開放見習學院第二階段職缺申請，本次也擴大開放社會企業及青農等多元領域進行有薪見習，共釋出超過80個職缺名額。

青年局自2018年起，鼓勵青年團隊提案並透過支持系統幫助團隊整合區域在地特色永續發展，至今已輔導陪伴60組青年地方創生團隊，今年度規畫與青年團隊合作釋出200個計時職缺，包含農村再生、文化保存、社區營造、產業觀光、社會關懷與新住民文化推廣等議題，讓18至35歲的熱血青年以見習體驗參與工作並賺取工資。

青年局長顏蔚慈表示，見習學院的工作薪資依照安心即時上工計畫，每位見習生每月最多可上工80小時，時薪為160元，每月最高可領取1萬2,800元，若工作性質涉及高染疫風險再加發每月最高2000元的防疫津貼，工時最長至2022年6月30日止。