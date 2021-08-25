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桃園市青年局見習學院開放二階申請 將釋出80個職缺

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區 「印尼坤甸她的娘家是我的冒險」打造美食餐車，推廣新住民文化及美食，並透過經營社群平台紀錄。（記者翁唯真／翻攝）
桃園中壢區 「印尼坤甸她的娘家是我的冒險」打造美食餐車，推廣新住民文化及美食，並透過經營社群平台紀錄。（記者翁唯真／翻攝）

為在疫情下誕生的社會新鮮人，桃園市政府青年事務局開設「桃園地方創生見習學院」，提供工作機會，輔導青年運用所學實際參與地方創生工作。目前已開放見習學院第二階段職缺申請，本次也擴大開放社會企業及青農等多元領域進行有薪見習，共釋出超過80個職缺名額。

青年局自2018年起，鼓勵青年團隊提案並透過支持系統幫助團隊整合區域在地特色永續發展，至今已輔導陪伴60組青年地方創生團隊，今年度規畫與青年團隊合作釋出200個計時職缺，包含農村再生、文化保存、社區營造、產業觀光、社會關懷與新住民文化推廣等議題，讓18至35歲的熱血青年以見習體驗參與工作並賺取工資。

青年局長顏蔚慈表示，見習學院的工作薪資依照安心即時上工計畫，每位見習生每月最多可上工80小時，時薪為160元，每月最高可領取1萬2,800元，若工作性質涉及高染疫風險再加發每月最高2000元的防疫津貼，工時最長至2022年6月30日止。

第一階段釋出的31個見習職缺，成功應徵「三和青創基地」團隊文宣設計師張家詩，已著手為大溪區三和社區週邊農場設計遊程地圖、桌墊及宣導品；現擔任「印尼坤甸-她的娘家是我的冒險」團隊文宣小編的陳炘，透過經營社群平台紀錄中壢區新街溪畔新住民媽媽們的手藝及故事。

桃園市政府青年局協助大溪區 「香草野園」 提倡友善環境方式種植韭。（記者翁唯真／翻攝）
桃園市政府青年局協助大溪區 「香草野園」 提倡友善環境方式種植韭。（記者翁唯真／翻攝）
桃園龍潭區 「三和青創基地號角響起」見習生體驗在地農遊，學習包粽子。（記者翁唯真／翻攝）
桃園龍潭區 「三和青創基地號角響起」見習生體驗在地農遊，學習包粽子。（記者翁唯真／翻攝）

青年 桃園

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