桃園街頭藝人改採登記制 9月1日開放

桃園市街頭藝人考審制迄今15年，目前累積有821組街頭藝人領有證照，但因應各縣市審核制度陸續改為登記制，桃園也將於9月1日起由報考審核改為免試登記，將街頭藝人展演回歸市場機制。

市府文化局表示，9月1日改為登記制後，民眾只要年滿16歲，具備專長技藝及最重要的表演熱忱皆可登記；登記類別分為表演藝術類、視覺藝術類及工藝藝術類，費用200元，持身心障礙及低收入戶證明者免費，有效期為2年。

文化局表示，完成登記程序及繳納費用後，即可在線上系統下載列印街頭藝人證，並可持證至桃園各展演點申請演出。改制後也將不再有團體證的區別，可自由組成團隊演出，增加組合的彈性空間。

文化局表演藝術科長楊宗哲指出，原有的821組街頭藝人，只需上網確認資料正確無誤，即能獲得新證照，不需再繳交200元的費用，市府也將持續舉辦競賽遴選優秀街頭藝人、推出相關學習課程輔導新進街頭藝人、逐步開放更多適合街頭藝人展演的空間。

楊宗哲表示，先前有提出北北基桃合作方案，只要在其中1個縣市登記，就可到其他合作縣市的街頭藝人開放場地申請演出，桃園街頭藝人展演空間目前有117處，北北基約400處，若能成功結合對街頭藝人助益很大，確定談成後會再向民眾公告。