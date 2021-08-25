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中醫大新竹附醫展出6藝術家40件作品 療癒病患心靈
中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊邀請6位國際級藝術家，在大廳、藥劑科和健檢中心展出40件作品，盼透過藝術作品療癒病患，營造友善就醫環境。其中，藝術家蔡政維展出雕塑主題「探精靈」，代表探索人生，作品中有誕生，有輪椅，象徵生老病死，剛好是醫院的縮影。
策展人陳昭賢表示，6位藝術家近40件作品，包含丁雄泉「生生不息」、梁奕焚「聞香」、佐藤公聰「早晨的海」、蔡政維雕塑「探精靈」、劉國松「錢塘潮」、蔡汝恭「風景」等。
陳昭賢指出，蔡政雄持續多年創作的發表主軸，源起於第一個孩子的出生，開始了藝術家對這突若其來的生命延伸奇想；高齡86歲的梁奕焚，作品用色鮮豔大膽，對比明顯，融入台灣鄉土風情的趣味，呈現出在地化的風格，有東方馬諦斯之稱，畫作擺放在大廳非常顯眼，吸引目光。
華裔藝術家丁雄泉，創作主題以女人與花草，色彩亮麗繽紛，筆下的女性姿態撩人、花朵鮮豔燦爛，素有「採花大盜」的稱號，畫作充滿活力、熱情，非常有療癒效果；日本藝術家佐藤公聰長住台灣，層次豐富的色彩，畫出鄉村古厝等在地風光，民眾可在藥劑科欣賞到他的遺作。
劉國松被尊稱為｢現代水墨之父｣，致力於現代水墨的推廣與傳承，獲得兩岸最高的「國家文藝獎」、「中華藝文終身成就獎」等；蔡汝恭曾在紐約旅居，浸淫於不同文化與媒材的藝術表現，淬鍊出單純有力，情感豐富的藝術風格，風景是他喜愛的題材，以渾厚的山形做為背景塑造氛圍與動勢。
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