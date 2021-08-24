義民祭典神豬賽今起22頭神豬過磅 明結果出爐

新竹縣褒忠亭義民節祭典即將在27日登場，昨天神羊評量比賽率先舉行，今起2天則是神豬比賽，輪值的枋寮聯庄祭典委員替參賽的22頭神豬過磅，明天比賽結果將揭曉。縣府表示，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌以及客委會主委楊長鎮都將出席27日的祭祀大典。

受新冠肺炎疫情影響，今年的祭典縮小規模舉辦，祭祀大典當天廟內限制只能有100人，廟外廣場500人以下，但是信眾虔誠的心意不變，仍舊舉辦神豬、神羊比賽，以隆重的豬羊獻祭來表達對義民爺的崇敬。

輪值祭典委員會今天清晨5點多開始神豬過磅作業，先讓神豬進入豬籠再吊掛秤重，量完後再運送到事先準備好的地方，鋪有澆過水、可以消暑的沙地上，公開展示，平均每戶需要半小時的時間，今天共秤重9頭神豬，明天將秤完剩餘的13頭。

縣府文化局長李安妤表示，為避免群聚，25日至27日祭典當天，義民廟暫停對外開放，警局也將配合在祭典當天早上6 點到下午4點，在褒忠路到文山路、義民路到南平路、以及義民路到新湖路執行交通疏導。

祭典當天早上10點到11點半會有網路直播，由「客家妹」陳明珠擔任直播主持人，民眾可到縣長楊文科臉書、新竹縣ing、竹縣go藝思、寶島神很大的臉書和YouTube等平台觀看。

另外，明天一早廟前廣場將豎起燈篙，深夜進行奏表，26日下午3點在鳳山溪將燃放水燈招引孤魂參加週五義民祭典。