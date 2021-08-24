有座位可坐了 苗栗縣立圖書館今起恢復正常開放

苗栗縣立圖書館今天起恢復正常開放，先前因防疫管制需求，館內暫停開放使用座位，今起放鬆管制，在維持防疫管制數量的條件下，包括自修室、閱覽室等區域都提供一定數量座位供民眾使用。

苗栗縣政府教育處圖書資訊科指出，依中央疫情指揮中心公告，8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，縣立圖書館調整相關管制規定，恢復正常開放時間為周二至周五上午9點到晚間9點、周六日上午9點到下午5點，3樓自修室開放時間為周二至周日上午8點到晚間9點。