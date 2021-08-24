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有座位可坐了 苗栗縣立圖書館今起恢復正常開放
苗栗縣立圖書館今天起恢復正常開放，先前因防疫管制需求，館內暫停開放使用座位，今起放鬆管制，在維持防疫管制數量的條件下，包括自修室、閱覽室等區域都提供一定數量座位供民眾使用。
苗栗縣政府教育處圖書資訊科指出，依中央疫情指揮中心公告，8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，縣立圖書館調整相關管制規定，恢復正常開放時間為周二至周五上午9點到晚間9點、周六日上午9點到下午5點，3樓自修室開放時間為周二至周日上午8點到晚間9點。
圖資科表示，縣立圖書館維持周一及國定假日休館，開館期間各區域提供管制數量的座位供使用，請民眾配合實聯制掃描QR code、量測體溫、酒精消毒並全程配戴口罩，如有持續咳嗽或有發燒，體溫超過37.5度症狀，請勿到館。
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