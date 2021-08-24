影／貓裏表演藝術節829登場 推出5大系列節目

國內疫情趨於平穩，苗栗縣各項藝文活動開始「解封」，縣府籌畫的「2021貓裏表演藝術節」將從8月29日登場並持續到12月19日，今年匯集15個表演藝術團隊推出5大系列節目，並搭配13個特色店家優惠方案，縣府強調要帶給所有喜愛表演藝術的觀眾最有在地特色的藝術節。

苗栗縣文化觀光局指出，藝術節率先登場的是「傑出演藝團隊系列」，由傳承三代掌中劇世家蕭建平電視木偶劇團帶來光雕布袋戲「王昭君」，獨樹一格的光雕動畫搭配木偶演出，給大家最炫光奪目的視聽饗宴，另外郭芝苑室內合唱團帶來歌舞劇「鳳儀亭」，改編自1958年台北永樂戲院首演的「貂蟬-鳳儀亭」，當中的歌曲配樂是由郭芝苑創作，後又有新版編曲並加入新創曲，今年適逢郭芝苑大師百歲冥誕，選演別具意義。

「屋簷下音樂會系列」由嗎啡因樂團、鼓魯擊世界打擊樂團、東坡樂團、氛惟樂團分別在9月的每周三晚上7點推出，奏出不同風格的音樂潮流；「屋簷下掌中劇系列」邀請多次獲獎的昇平五洲園、雲林五洲小桃源掌中劇團、真雲林閣中劇團在9、10月的周末帶給大家親子同歡的經典劇碼。

「苗栗店仔藝穗節」是今年首度推出的新系列，由策展人彭怡雲統籌規畫，讓表演藝術走出演藝廳，進入熟悉的餐廳與咖啡廳，帶給大家不同以往的觀賞體驗，表演團隊由26組競爭選出4組節目，分別為周鈞翔「大東整所」、趣學生活旅行手作「享樂吧！在慢板與美味之間」、足夢舞人「足夢爵響」、邱舒「轉來貓貍尞」，另搭配3場次藝文講座與城市導讀，盼打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。

藝術節壓軸安排「貓裏.實驗.中正堂」黑盒子劇場，由EX-亞洲劇團全新製作「When the time comes…你會回來嗎」、人尹合作社的寶寶劇場「馬麻，為什麼房子在飛」， 希望透過黑盒子劇場的呈現，近距離親近、體驗劇場的想像空間。