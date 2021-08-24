拳擊女王陳念琴會面竹市長林智堅 市府加碼贈10萬獎金
東京奧運台灣國手已陸續檢疫出關，新竹市長林智堅今天（24日）中午就與代表出戰拳擊賽事的24歲選手陳念琴及教練柯文明，還有女子射箭隊教練倪大智會面；林智堅表示，市府投入超過700萬，用於提升6站拳擊、7站射箭基層訓練基地站的設備。
林智堅今天與陳念琴會面時，大讚她在擂台上的表現，也頒10萬元獎金鼓勵，陳念琴則回贈拳擊手套；陳念琴今天還帶來自己比賽時的幸運小物「豆豆龍（龍貓）」不倒翁，比喻自己在擂台上「從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來」，像不倒翁一樣。
林智堅表示，新竹市是台灣射箭與拳擊培訓重鎮，市府積極推動「四級培育計畫」，串連國小、國中、高中、大學投入超過700萬提升6站拳擊、7站射箭基層訓練基地站的設備，從基層給予資源，教練們更從全台各地積極挖角潛力新星來新竹訓練，盼培育更多體育人才為國爭光。
拳擊教練柯文明分享，拳擊比賽時，選手在場上是孤單的，在舞台上，教練跟選手只能倚靠平常默契，他也謝謝新竹市府一路以來支持基層培訓，不僅投入師資、還有硬體設備，陳念琴也是參與「四級培訓」出身，來新竹生活已達10年。
射箭隊教練倪大智則坦言，原本預計台灣在女子射箭項目可奪牌，沒想到失利，新竹出身的選手譚雅婷也在東奧後正式退休，倪大智認為台灣在巴黎奧運仍有機會奪牌，目前已經進行訓練，更感謝市府打造五星級場地，讓選手有完善訓練空間。
市府表示，除了積極投入資源改善體育設施外，新竹市也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金，要成為運動選手最堅強的後盾；陳念琴在會後談到，目標當拳擊元老，下屆奧運誓言奪回金牌，如今已經開始備戰2024巴黎奧運。
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