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既成道路爭議多 苗栗縣府訂道路管理自治條例草案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉北河村一條產業道路地主挖掉地基，爆發既成道路爭議，縣府縣務會議今天通過道路管理自治條例草案，希望明確管理。圖／民眾提供
苗栗縣公館鄉北河村一條產業道路地主挖掉地基，爆發既成道路爭議，縣府縣務會議今天通過道路管理自治條例草案，希望明確管理。圖／民眾提供

苗栗縣既成道路爭議迭有所聞，縣府縣務會議今天通過道路管理自治條例草案希望解套，釐清縣府、鄉鎮市公所相關權責，明定既成道路私人地主不得占用或破壞，否則可處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次連續處罰，草案將送縣議會審議。

苗栗縣公館鄉北河村苗26線通往北河國小舊址的產業道路，縣府今年2月間認定既成道路，地主提出訴願，內政部訴願委員會4月撤銷認定，地主並於8月7日挖掉地基爆發爭議，鄉公所將辦理鑑界，釐清土地所有權人，計畫再申請縣府再認定既定道路，縣府工務處指出，類似爭議迭有發生，擬訂道路管理自治條例草案遵循。

草案規定既成道路認定應由管理機關就寬度、使用性質、使用期間、通行情形，及公益上需要明確表示意見後，報請主管機關認定，土地所有權人不得違反供民眾通行之目的，如有占用或破壞情事，可要求限期改善，如果限期未改善，或改善不符規定，可處3萬元至10萬元罰鍰，管理機關必要時得自行或委由第三人代為改善，所需費用由行為人負擔。

縣府工務處指出，既成道路衍生出的爭議，包括地主擅自使用或破壞，設置障礙物，影響公共通行，目前依道路交通管理處罰條例、公路法、水土保持法等相關法規處理，道路管理自治條例草案如經縣議會審議通過，並公告施行，將有專法明確權責單位處理及罰則，減少相關紛爭。

苗栗縣 內政部

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