竹北東興圳綠41公園採納民眾建議 將移植喬木增加綠化

新竹縣竹北市東興圳公園景觀工程完工陸續開放，自然水圳風貌和綠地吸引民眾休閒遊憩，縣府也接獲民眾希望增加東興圳的綠41公園綠化量的建議，經文化局整體盤點，計畫將新竹縣縣立圖書館新建工程基地內，原要移除的喬木移植過去，提升公園綠意及美觀。

文化局表示，東興圳一期工程中綠41公園因增加水域面積、增設市民農園、水上步道，並調整人行步道及車道，因此調整基地內的植栽，除原地保留54棵喬木，也移除48棵喬木，再新植喬木66棵。

由於目前新植的喬木還不夠大，無法提供綠蔭，民眾提議可以移植或新植成株喬木，正好新竹縣縣立圖書館新建工程基地內部份喬木，在工程施工前必須移除，為落實永續公共工程理念，兼顧生態保育原則，決定將這些喬木改移植至東興圳公園內。

文化局近日也邀請新竹縣議員、在地里長及鄰近社區居民代表等，前往綠41公園會勘，透過充分溝通，了解民眾所需。

文化局指出，經盤點後，此次移植喬木有33棵，包含白千層、芒果、櫸木、南洋杉、七里香、桑樹、朴子樹、蓮霧、橄欖樹、油桐樹等。

另外，綠41植栽部分，後續也將請樹醫師協助，提供專業移植建議，提高喬木移植存活率，其他民眾相關建議也將納入檢討評估，希望能打造出符合民眾理想的最棒休憩空間。