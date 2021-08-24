快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北東興圳綠41公園採納民眾建議 將移植喬木增加綠化

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東興圳一期工程中綠41因新植的喬木還不夠大，無法提供綠蔭，民眾提議可以移植或新植成株喬木。圖／新竹縣政府提供
東興圳一期工程中綠41因新植的喬木還不夠大，無法提供綠蔭，民眾提議可以移植或新植成株喬木。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市東興圳公園景觀工程完工陸續開放，自然水圳風貌和綠地吸引民眾休閒遊憩，縣府也接獲民眾希望增加東興圳的綠41公園綠化量的建議，經文化局整體盤點，計畫將新竹縣縣立圖書館新建工程基地內，原要移除的喬木移植過去，提升公園綠意及美觀。

文化局表示，東興圳一期工程中綠41公園因增加水域面積、增設市民農園、水上步道，並調整人行步道及車道，因此調整基地內的植栽，除原地保留54棵喬木，也移除48棵喬木，再新植喬木66棵。

由於目前新植的喬木還不夠大，無法提供綠蔭，民眾提議可以移植或新植成株喬木，正好新竹縣縣立圖書館新建工程基地內部份喬木，在工程施工前必須移除，為落實永續公共工程理念，兼顧生態保育原則，決定將這些喬木改移植至東興圳公園內。

文化局近日也邀請新竹縣議員、在地里長及鄰近社區居民代表等，前往綠41公園會勘，透過充分溝通，了解民眾所需。

文化局指出，經盤點後，此次移植喬木有33棵，包含白千層、芒果、櫸木、南洋杉、七里香、桑樹、朴子樹、蓮霧、橄欖樹、油桐樹等。

另外，綠41植栽部分，後續也將請樹醫師協助，提供專業移植建議，提高喬木移植存活率，其他民眾相關建議也將納入檢討評估，希望能打造出符合民眾理想的最棒休憩空間。

新竹 文化局 圖書館

延伸閱讀

燦坤竹北展店 搶高端客

新竹縣嚴查養豬場廚餘 阻絕非洲豬瘟入侵

高端疫苗首日開打 新竹縣3726人預約

新竹縣文化局圖書館、研習教室等 24日起有條件鬆綁

相關新聞

接行政院長？選總統？ 鄭文燦：現在算計2024絕對太早

桃園市長鄭文燦今天接受「新聞不芹菜」節目名嘴黃光芹線上專訪，針對黃問到「3+11」問題及未來2024年總統大選的想望，鄭...

義民祭典神豬賽今起22頭神豬過磅 明結果出爐

新竹縣褒忠亭義民節祭典即將在27日登場，昨天神羊評量比賽率先舉行，今起2天則是神豬比賽，輪值的枋寮聯庄祭典委員替參賽的2...

有座位可坐了 苗栗縣立圖書館今起恢復正常開放

苗栗縣立圖書館今天起恢復正常開放，先前因防疫管制需求，館內暫停開放使用座位，今起放鬆管制，在維持防疫管制數量的條件下，包...

影／貓裏表演藝術節829登場 推出5大系列節目

國內疫情趨於平穩，苗栗縣各項藝文活動開始「解封」，縣府籌畫的「2021貓裏表演藝術節」將從8月29日登場並持續到12月1...

拳擊女王陳念琴會面竹市長林智堅 市府加碼贈10萬獎金

東京奧運台灣國手已陸續檢疫出關，新竹市長林智堅今天（24日）中午就與代表出戰拳擊賽事的24歲選手陳念琴及教練柯文明，還有...

既成道路爭議多 苗栗縣府訂道路管理自治條例草案

苗栗縣既成道路爭議迭有所聞，縣府縣務會議今天通過道路管理自治條例草案希望解套，釐清縣府、鄉鎮市公所相關權責，明定既成道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。