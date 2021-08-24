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桃園市埔子消防隊動土 埔子地區2年內將迎來首個分隊

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影
埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影

桃園市消防局埔子分隊暨第一大隊新大樓原訂於6月開工，因遭遇疫情延宕，今天終於舉辦動土典禮，引進全市第一個高樓搶救專業消防分隊工程，也補上桃園區5個次分區最後一個缺口，預計於2023年2月完工。

桃園市消防局指出，埔子分隊暨第一大隊新建大樓選定桃園區富國段1161-3地號，為地上5層及地下1層樓建築，總樓地板面積1276坪，將容納埔子分隊及第一大隊部進駐，東側則為桃園地檢署勤務宿舍預定地，將補上桃園區5個次分區（市中區、中路區、會稽區、大樹林區均有消防分隊）最後一塊拼圖，將維護、加強埔子地區住戶安全。

桃園市消防局表示，本工程外型以埔子地區農田景觀為主，搭配金屬擴張網及隔柵作為本案建築的外觀元素，形似一般社居住宅，可用於高樓雲梯搶救演練，統包工程經費約1億9642萬元，預計2023年2月完工。

桃猿地檢署檢察長王俊力日前表示，聽聞桃園市消防局覓地興建消防分隊，時任桃檢檢察長朱兆民提出和桃園市府共同合建的倡議，經一波三折拍板定案，由桃檢出地，桃市府興建檢察官宿舍54戶，完工後無償撥用給桃檢，另一半則興建消防第一大隊部及埔子分隊。

市長鄭文燦表示，本案是全市第一個高樓搶救專業消防分隊工程，也是自103年擔任市長以來第10個新建重建的消防廳舍，完工後除可強化地方救災救護能量，縮短救災時程外，也能有效改善本局第一大隊同仁辦公備勤空間，確保該地區民眾生命財產安全，提供為民服務品質及洽公場所。

埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影
埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影
新建大樓外型以埔子地區農田景觀為主，搭配金屬擴張網及隔柵作為本案建築的外觀元素，形似一般社居住宅，可用於高樓雲梯搶救演練。圖／桃園市消防局提供
新建大樓外型以埔子地區農田景觀為主，搭配金屬擴張網及隔柵作為本案建築的外觀元素，形似一般社居住宅，可用於高樓雲梯搶救演練。圖／桃園市消防局提供
埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影
埔子分隊暨第一大隊大樓今舉辦動土典禮，預計於2023年2月完工，將補上桃園區5個次分區最後一塊拼圖。記者楊湛華／攝影

桃園 建築 宿舍

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