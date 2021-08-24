桃園大溪木藝生態博物館群 最小的歷史建築竟然是彈藥庫

桃園市大溪區普濟路沿線有多棟歷史建築，見證大溪百年前至今發展過程，因為幾乎都是公務機關又是木造房屋，市政府以木藝博物館群發想，2015年起修繕10棟建築，大部分預計今年底可以完工開放參觀。

木藝博物館群每一棟建築都有豐富的歷史故事，市長鄭文燦昨天到現場了解工程進度，同時宣布開放的期程，包括鳳飛飛紀念館、大溪農會倉庫、警察宿舍群外界都不陌生，唯有在普濟路武德殿斜後方1棟不到4坪的獨立建築，在整排的建築當中並不顯眼，也是木藝博物館群最小的建築，卻是文史工作者和文化局住地工作站當初意外的發現，考證以後確定是早年留下來的彈藥庫。

市議員陳治文、木博館群館長陳倩慧指出，彈藥庫原本有兩間，當初從都市計畫的資料中發現這個位置有彈藥庫，但是外表看都是警察宿舍，後來整修拆除不必要的建築才露出彈藥庫的建築，其中一棟完整保留，因此也成為大溪木博館群的其中一棟歷史建築。

陳倩慧說，當初是從1937年的大溪都市計畫圖上面有標示兩個方格建築，雖然並沒有說明是什麼樣的建築，但是根據建築物的形制有鐵門牆壁又厚達26公分，地板也墊高窗戶不多，調研考證以後確定是彈藥庫，2012年調查時保留完整的這一棟彈藥庫已經沒住人，但是已經跟其他建築連在一塊，形成一個警察宿舍住家，另外一棟屋頂已經破損，當時還有住人，住家也不知道這是彈藥庫還用來養鴨。

陳倩慧表示，這樣的彈藥庫在復興區三光也有一棟，大溪普濟區普濟路這兩棟其中一棟修繕快要完成，隔壁這一棟因為已經破損嚴重，採保留現況的方式，可以和修繕好的彈藥庫形成對照，至於是否從日據時期就有這一棟建築，目前只有1937年的都計圖有標示，更早之前包括1901圖並沒有這樣的建築。

陳治文的先生邱顯二是本地人，老家就在彈藥庫附近，他說記得小時候這裡已經是警察宿舍，住戶都是警察的眷屬外省人居多，口音和本地人不一樣，並沒聽說有彈藥庫，住在宿舍還有宿舍旁邊的人早已辦走也聯絡不上，為什麼有彈藥庫還有為什麼彈藥庫會變成和宿舍一起的住家空間，他問了在地的長輩大家也都不清楚。

文化局表示，大溪木藝生態博物館群分佈在老城區普濟路兩邊，市政府逐年修復沿線的歷史建築群並分年分階段開館，持續連結在地社群，以大溪的文化為主題活化再利用，2015年至今接續完成10棟歷史建築修復，新開放的主題館舍有大溪農會倉庫活化再利用，規畫「六廿四故事館」，預計9月開館。

另外還有大溪警察宿舍群二期工程9棟，將規畫為展覽空間、工藝基地、物產小舖、親子空間及服務站，預計11月開館。此外，為了紀念大溪女兒、國民音樂天后鳳飛飛，並以音樂為媒介推廣大溪，明年1月將開放「鳳飛飛紀念館」，選址在環境優雅的歷史建築大溪警分局長宿舍，到時候都會成為熱門的旅遊景點。