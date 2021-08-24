廖高江掌金門縣警局 楊鎮浯期許治安交通更上層樓

金門縣警察局今天舉行卸新任局長交接典禮，縣長楊鎮浯表示，治安是縣府團隊最令人放心的施政領域，感謝卸任蔡祥春協助守住「零確診」，盼新任廖高江讓治安交通更上層樓。

卸新任局長交接典禮上午在縣警局4樓視聽室舉行，由楊鎮浯主持布達，內政部警政署警政委員徐緒昕監交印信。

新任金門縣警察局長廖高江，民國48年生，中央警察大學48期行政警察系畢業，歷任保安警察第二總隊大隊長、花蓮縣警察局副局長、桃園警察局保安警察大隊大隊長、桃園分局分局長及內政部警政署法制室主任等重要職務。

楊鎮浯表示，金門治安良好，向來是整個縣府團隊最令人放心的領域，而廖高江職務歷練完整豐富，富有領導統御能力，因工作表現極為優異而調任金門縣服務，相信能為金門縣在治安、交通方面帶來長足的進步。

卸任局長蔡祥春出任桃園市政府警察局督察長。楊鎮浯感謝蔡祥春在金門縣服務期間，屢破多項重大刑事案件，有效遏止毒品入侵校園；而且因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全力配合縣府協助各項防疫工作，諸如協尋居家檢疫或隔離失聯者、投入邊境管制防疫及執行疫苗接種大型施打站安全維護工作等，共同守住「零確診」，成功守護金門民眾健康。

徐緒昕提醒員警持續備戰，尤其防疫工作不可鬆懈，執勤更必注意自身安全防護。