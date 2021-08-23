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桃園明起家人聚餐不需隔板分菜 市圖開放閱覽視聽
中央疫情指揮中心宣布8月24日到9月6日開放醫院探病、K書中心、市內遊樂園等6類項目，桃園市長鄭文燦今天下午表示，桃園市將依照指揮中心防疫指引開放，明天（24日）起開放同住親友在餐廳聚餐不需使用隔板、梅花座及專人分菜，若餐廳採取更嚴格規範，市府都予尊重，醫院探病若有微調需要則須向衛生局通報。
文化局長莊秀美表示，桃園市立圖書館（含總館及各分館）自明天（24日）起開放書庫區、一般閱覽座位區、期刊閱報區、自修室／閱覽室、上網區、個人視聽區（以一桌1人或2人為限），至於團體視聽區、密閉不通風空間，仍維持封閉，防疫期間圖書館亦將實施容留人數管制，入館人流降載至40%，自修室或閱覽室依梅花座計算人數，不受容留人數限制。
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