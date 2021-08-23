新埔義民祭神羊角比賽 91歲溫兆相3度拿下頭等賞

新竹縣的褒忠亭義民節祭典即將在本周五、27日登場，今天先在義民廟前廣場進行神羊評量比賽，頭等賞由91歲新埔鎮民溫兆相所有的神羊拿下，羊角總長2尺7寸5分，這也是他第3度拿到神羊頭等。

在傳統習俗，神豬、神羊比賽是義民節的重頭戲。義民廟總幹事魏北沂說，今年的祭典受疫情影響，縮小規模舉辦，但參賽的神豬仍有20多頭，其中17頭在預評中初估體重破1000台斤，神羊評量則有4頭神羊參加，將在義民節獻祭給義民爺。

明天清晨6點神豬比賽將登場，將以2天的時間進行過磅，揭曉今年的神豬成績，今天早上在廣場先進行神羊角丈量，比的是羊角的長度。

頭等賞由新埔鎮南平里的溫兆相獲得，成績是2台尺7台寸5台分。溫兆相說，這是他第3度拿到神羊的頭等賞，感到非常光彩及驕傲，第1次15年前作為輪值祭典區信眾而參賽，第2次則是12年前，同年還拿到神豬的第12名。