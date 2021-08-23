快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新埔義民祭神羊角比賽 91歲溫兆相3度拿下頭等賞

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣的褒忠亭義民節祭典即將在本周五、27日登場，今天先在義民廟前廣場進行神羊評量比賽。記者陳斯穎／攝影
新竹縣的褒忠亭義民節祭典即將在本周五、27日登場，今天先在義民廟前廣場進行神羊評量比賽。記者陳斯穎／攝影

新竹縣的褒忠亭義民節祭典即將在本周五、27日登場，今天先在義民廟前廣場進行神羊評量比賽，頭等賞由91歲新埔鎮民溫兆相所有的神羊拿下，羊角總長2尺7寸5分，這也是他第3度拿到神羊頭等。

在傳統習俗，神豬、神羊比賽是義民節的重頭戲。義民廟總幹事魏北沂說，今年的祭典受疫情影響，縮小規模舉辦，但參賽的神豬仍有20多頭，其中17頭在預評中初估體重破1000台斤，神羊評量則有4頭神羊參加，將在義民節獻祭給義民爺。

明天清晨6點神豬比賽將登場，將以2天的時間進行過磅，揭曉今年的神豬成績，今天早上在廣場先進行神羊角丈量，比的是羊角的長度。

頭等賞由新埔鎮南平里的溫兆相獲得，成績是2台尺7台寸5台分。溫兆相說，這是他第3度拿到神羊的頭等賞，感到非常光彩及驕傲，第1次15年前作為輪值祭典區信眾而參賽，第2次則是12年前，同年還拿到神豬的第12名。

貳等賞得主為新埔鎮北平里的張永裕，成績2台尺6台寸7台分；參等賞為新埔鎮北平里的林陳右妹，成績是2台尺5台分；肆等賞得主是竹北市北興里田五和，成績是1台尺4台寸1台分。

新竹縣新埔鎮民溫兆相（右）第3度拿到神羊頭等賞。記者陳斯穎／攝影
新竹縣新埔鎮民溫兆相（右）第3度拿到神羊頭等賞。記者陳斯穎／攝影

新竹

延伸閱讀

新北6例確診案例 足跡均在健身房

相關新聞

新埔義民祭神羊角比賽 91歲溫兆相3度拿下頭等賞

新竹縣的褒忠亭義民節祭典即將在本周五、27日登場，今天先在義民廟前廣場進行神羊評量比賽，頭等賞由91歲新埔鎮民溫兆相所有...

桂冠圖書創辦人賴阿勝特展 策展人：看他詮釋生命態度

桂冠圖書創辦人賴阿勝一生對於文化傳承付出，許多學子知識心靈因此受到啟蒙，前年11月間遽逝，苗栗縣政府與客委會客家文化發展...

苗栗縣公園2.0計畫打破傳統遊具 1.45億元打造15處

苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，今年先後2波，縣府爭取營建署補助，及縣府、鄉鎮市公所自籌，共投入1.45億...

新竹縣府獲贈9500支紅外線額溫槍 防疫第一線增利器

近期疫情趨緩，但防疫仍然不能鬆懈，熱映光電公司捐贈該公司生產的9500支非接觸式紅外線額溫槍給新竹縣政府，協助一線防疫工...

影／竹市打高端多年輕面孔 23歲接種者：支持國產

COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市政府統計，今天起至29日共有1萬409人預約...

竹縣培訓20名種子教師 傳承泰雅族口簧琴演奏製作

為傳承新竹縣泰雅族百年傳統表演藝術「口簧琴」的製作及演奏技藝，新竹縣政府文化局首度辦理泰雅族口簧琴種子師資培訓傳習計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。