桂冠圖書創辦人賴阿勝特展 策展人：看他詮釋生命態度

桂冠圖書創辦人賴阿勝一生對於文化傳承付出，許多學子知識心靈因此受到啟蒙，前年11月間遽逝，苗栗縣政府與客委會客家文化發展中心合作推出「文化知識的橋梁─賴阿勝圖書文物特展」，策展人陳昌偉希望透過賴阿勝投入文化事業的信念，重新詮釋苗栗鄉親在台灣社會呈現的生命態度。

「文化知識的橋梁─賴阿勝圖書文物特展」即日至今年11月26日，在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館戀戀客庄展區展出，展覽區將展出賴阿勝生前大事記、桂冠出版代表書籍等，時光走廊區則有紀錄影片、生活點滴照片，歡迎民眾認識致力鄉土發聲，作為文化知識橋梁的賴阿勝。

賴阿勝的大女兒頼立文今天以大提琴演奏「費南多」、「恰似妳的溫柔」，及客家歌謠等曲目，充滿追思及懷念的樂聲，為特展開展揭開序幕，苗栗縣長徐耀昌、客發中心何金樑等人都到場致意，並邀請賴阿勝昔日客家學界好友國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心研究員張維安、教授羅烈師，及多年在桂冠出版社擔任文學著作編輯作家莫渝，共同與談認識的賴阿勝，並暢談桂冠近50年來對台灣出版界的影響與貢獻。

縣府文化觀光局指出，賴阿勝是南庄客家子弟，因幼時家鄉農村生活環境，發展受諸多限制，初中畢業後，到台北完成高職學業，且懷抱對文學的熱愛，成功開創文化出版社，曾以「知識的燈塔」為口號，大量出版文史哲類書籍，被喻為外籍叢書出版王，1980年在台灣大學對面開設直營門市桂冠書局，不少人當年從中買齊教授指定的參考書，更有不少人因此開始認識羅蘭．巴特、傅柯等海外哲學、社會學家。