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苗栗縣公園2.0計畫打破傳統遊具 1.45億元打造15處

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，蟠桃公園工程最近動工，以「林間尋遊」主題，打造全齡親子遊樂設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，蟠桃公園工程最近動工，以「林間尋遊」主題，打造全齡親子遊樂設施。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動「一公園一特色」公園2.0計畫，今年先後2波，縣府爭取營建署補助，及縣府、鄉鎮市公所自籌，共投入1.45億元，改善或新建14鄉鎮市15處公園，打破傳統遊具，規畫地景特色及共融性遊戲場，縣府預計明年9、10月前全部完工，提供民眾休閒遊憩。

縣府盤點各鄉鎮市老舊或閒置公園綠地，推出「一公園一特色」公園2.0計畫，其中，第一波經費6000萬元，包括通霄鎮新生、頭份市音樂、蟠桃公園，及公館、銅鑼特色休憩空間，蟠桃公園工程最近動工，以「林間尋遊」主題，打造全齡、親子遊樂設施，規畫棧道、滑梯、躺網、滑竿、攀爬牆板等主體遊戲場，另設置鳥巢鞦韆、旋轉飛輪及蹺蹺板等。

此外，第二波經費8500萬元，除了新增的造橋火車站南、北公園規畫中，其餘9座完成地方說明會，獅潭鄉汶水河濱公園工程，規畫老街在地文化打造茶壽地景意象，內部攀爬闖關及溜滑梯、觀景區的主題遊戲場；南庄東村公園工程主題打造隧道地景遊戲場，發掘南庄產業鄉誌，曾用煤礦創造輝煌的「黑金奇蹟」，南庄康濟吊橋旁用地工程以伐木主題，打造木馬運輸遊戲場。

三灣鄉北埔運動公園工程構築3處河灣意象，打造森林遊樂園，設置長者體健區、共遊搖搖椅、蹺蹺板，及鳥巢、親子、平板組合式鞦韆，三義運動公園工程規畫龍騰斷橋攀爬組合遊具，設置運動帽造型休憩椅、花朵造型親水設施；大湖鄉雪霸國家公園汶水遊客中心工程，設置蜂巢洞穴、隧道攀爬設施，及蜜蜂組合遊具、樹屋等；卓蘭鎮新厝運動公園工程規畫梨子土丘遊戲區，柑橘及楊桃造型組合遊具，及葡萄造型攀爬區等。

縣府水利處指出，苗栗市貓裏山公園、後龍鎮6號公園，及西湖鄉國道3號高架橋下蝴蝶公園，因地方說明會意見，必須變更設計，工期還沒有確定，其他公園2.0預計今年11月到明年9、10月陸續完成，提供全齡、親子優質休閒遊憩空間。

親子 南庄 火車站

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