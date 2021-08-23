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新竹縣府獲贈9500支紅外線額溫槍 防疫第一線增利器

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
映光電公司捐贈該公司生產的9500支非接觸式紅外線額溫槍給新竹縣政府。記者陳斯穎／攝影
映光電公司捐贈該公司生產的9500支非接觸式紅外線額溫槍給新竹縣政府。記者陳斯穎／攝影

近期疫情趨緩，但防疫仍然不能鬆懈，熱映光電公司捐贈該公司生產的9500支非接觸式紅外線額溫槍給新竹縣政府，協助一線防疫工作，縣長楊文科回贈感謝狀，規劃將額溫槍分送給各鄉鎮市公所、社福機構及學校等單位。

衛生局表示，目前已規劃分送至各相關防疫第一線單位，包括鄉鎮市公所、各衛生所、合約醫療院所、護理之家、社區日照機構、消防局救護單位、文建站、社福單位及學校等，其中適逢學校即將開學，也分配1900支額溫槍至新竹縣學校增添防疫利器，為學生第一線防疫把關。

縣長楊文科感謝熱映光電協助竹縣推動防疫工作，捐贈市值約231萬元的額溫槍，衛生局將盡快分送至第一線人員的手中，讓駐守醫療、學校、長照機構、社福單位等工作人員，能安心在第一線做好防疫工作。

衛生局 新竹

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