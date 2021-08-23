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影／竹市打高端多年輕面孔 23歲接種者：支持國產

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市東區疫苗施打站接種民眾多為年輕人。記者張裕珍／攝影
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市東區疫苗施打站接種民眾多為年輕人。記者張裕珍／攝影

COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗新竹市政府統計，今天起至29日共有1萬409人預約，今天一早多個疫苗施打站都陸續有預約民眾報到，有人是錯過AZ，趕快預約高端，也認為不需理會網路帶風向的文章，有疫苗就打，也支持國產。

新竹市第6輪疫苗可預約數1萬4110劑，最後預約1萬409人，預約率7成3，並未預約額滿，民眾可預約到疫苗施打站與五大醫院接種，今天早上8點開始，7座疫苗施打站全面開站，東區疫苗施打站有民眾一早7點多就來報到，每個預約準點也都出現人潮。

23歲謝姓男子是補習班老師，先前符合接種AZ資格，因為忘記登記錯失機會，最近符合高端疫苗接種資格，趕緊上網意願登記，他認為網路不少文章在帶風向，質疑高端疫苗效力，但許多政治人物包括蔡英文總統都帶頭打，應該不需要擔心什麼。

謝姓男子說，會挑疫苗的多為長輩，因為會擔心副作用，他認為年輕人不需要特別挑選，有什麼就打什麼，身邊朋友對於接種高端意願各半，也有人崇洋媚外，堅持不想打高端，自己認為身為國人就是要支持國產疫苗，今天也特別請假，前來完成接種。

50多歲的曾姓婦人也來接種高端疫苗，她也說，其實自己很早就可以接種AZ疫苗，但因為留錯電話，所以遲遲未收到通知，自己心想莫德納缺貨可能也打不到，並抱持著有疫苗就打的心態，所以主動預約接種國產高端疫苗，預約第一天早上來接種。

「大家都叫我不要打高端，會被當白老鼠...」曾婦也說，自己預約高端疫苗之後，身邊不少親朋好友都阻止她，但她認為應該沒有太大差別，也有人說這樣以後出國會不方便，「不過未來至少一、兩年都不能出國」，她短期內也無出國打算，不太在意。

接種站諮詢醫師林正修觀察，今天第6輪接種高端疫苗首日，多為20到30多歲的年輕人，若遇到年紀較長的接種者，自己也會多問幾句「為何來打高端？」多數長者是因為沒有預約到其他疫苗或擔心AZ或莫德納的副作用，也有人說就是支持國產疫苗！

林正修認為，從相關研究看來，高端疫苗副作用不大，並以免疫橋接設計取代三期實驗，接種不用太過擔心，「還是要跨出第一步」，至於各界爭論高端疫苗，他認為信者恆信、不信者就恆不信，還是建議民眾有什麼疫苗接種打什麼，不須特別挑選。

COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市東區疫苗施打站接種民眾多為年輕人。記者張裕珍／攝影
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市東區疫苗施打站接種民眾多為年輕人。記者張裕珍／攝影
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗，新竹市東區疫苗施打站接種民眾多為年輕人。記者張裕珍／攝影
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COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗。記者張裕珍／攝影
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗。記者張裕珍／攝影
COVID-19公費疫苗預約平台第6輪今天開跑，首度全面接種高端疫苗。記者張裕珍／攝影
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高端疫苗 新竹

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