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竹縣培訓20名種子教師 傳承泰雅族口簧琴演奏製作

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
課程最後安排參與課程的教師進行成果發表，展現3天來學到的吹奏技巧及知識。圖／新竹縣政府提供
課程最後安排參與課程的教師進行成果發表，展現3天來學到的吹奏技巧及知識。圖／新竹縣政府提供

為傳承新竹縣泰雅族百年傳統表演藝術「口簧琴」的製作及演奏技藝，新竹縣政府文化局首度辦理泰雅族口簧琴種子師資培訓傳習計畫，透過3天的課程學習口簧琴文化背景、製作及吹奏技巧等，希望將泰雅族口簧琴文化帶進校園，讓孩子認識泰雅傳統表演藝術。

文化局長李安妤表示，泰雅族傳統樂器演奏包括口簧琴及縱笛，在2012年登錄為新竹縣無形文化資產傳統表演藝術，泰雅族口簧琴稱為「lubuw」，傳統上常配合舞蹈表示情感或使用口簧代替實際語言來傳遞訊息。

口簧琴就如同許多傳統文化，因越來越少人使用及學習而漸漸流失，為了使泰雅族傳統樂器能傳承下去，讓部落族人及更多人都能認識口簧琴，文化局首次辦理培訓傳習計畫，自8月11日起在尖石國小展開為期3天的傳習課程，吸引20名教師參與，大部分教師皆來自原鄉學校，以及少數對口簧琴有興趣的教師。

文化局表示，此次培訓課程由新竹縣泰雅學堂教育協會協助辦理，邀請泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇擔任講師，講述簧琴文化背景，並教導口簧琴製作的技法與禁忌，如竹子的挑選與處理方式，以及吹奏的技藝訓練與肢體表現方式等，藉由課程讓教師全面了解口簧琴，也製作出屬於自己的口簧琴。

課程最後安排參與課程的教師進行成果發表，展現3天來學到的吹奏技巧及知識，豐富課程內容也獲得老師們的正面回饋，文化局指出，目前規畫每年都將舉辦口簧琴師資培訓傳習課程，未來也將試辦孩童的培訓課程，讓泰雅傳統表演藝術向下扎根。

泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇與學員分享口簧琴製作過程。圖／新竹縣政府提供
泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇與學員分享口簧琴製作過程。圖／新竹縣政府提供
此次培訓課程由新竹縣泰雅學堂教育協會協助辦理，邀請泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇擔任講師。圖／新竹縣政府提供
此次培訓課程由新竹縣泰雅學堂教育協會協助辦理，邀請泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇擔任講師。圖／新竹縣政府提供

泰雅族 文化局

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