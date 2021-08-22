中元節辦毛孩普渡 竹市議長籲領養代替購買杜絕走私

今天是中元節，家家戶戶準備祭品慰勞「好兄弟」，新竹市竹蓮里中井廣場今天也舉辦一場毛小孩普度儀式，由於這2天正好發生154隻走私貓的事件，也讓這場毛小孩普度儀式格外受到重視。

新竹市議會議長許修睿與新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會、立委鄭正鈐等人，一同為被安樂死的走私貓以及所有有情眾生祈福，祈願離苦得樂。許修睿也特別強調，「走私有罪，貓狗無罪」，譴責不法走私動物行為。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎指出，在議長許修睿的支持下，毛小孩普度儀式已經第二年舉辦，今天也特別準備寵物飼料、罐頭，為154隻枉死的貓咪超度，希望亡魂安息前往極樂世界。